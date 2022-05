Este domingo arranca una nueva ilusión, en el polvo de ladrillo, es que desde París comenzará el segundo Grand Slam del año. Se trata de Roland Garros, uno de los torneos más tradicionales de todo el mundo. Con varios argentinos en el cuadro principal, están a la expectativa para volver a alzarse con el título.

La primera novedad que debes conocer es la delegación argentina será bastante extensa, con varios jugadores que vienen pisando fuerte y que la superficie de polvo de ladrillo los beneficia. El principal será Diego Schwartzman, número 16 del mundo, que debutará ante un proveniente de la qualy. Quiere repetir las semifinales alcanzadas en 2020 y poder competir con los mejores del mundo.

El argentino Sebastián Báez, una de las apuestas para este Roland Garros. Foto: @ATPTour_ES

Además, estará Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Federico Coria, Fede Delbonis, Tomás Etcheverry y Facundo Bagnis. Sin embargo, la gran sorpresa la dio Santiago Rodríguez Taverna, número 203 del ranking ATP, que estará jugando por primera vez en el cuadro principal, tras vencer en la qualy.

Cuatro datos más que tenés que saber sobre Roland Garros 2022

- Quiénes son los candidatos a ganar Roland Garros 2022:

Sin dudas, que hay un nombre que es sinónimo de polvo de ladrillo, se trata de Rafael Nadal que irá en busca de ampliar su récord como el máximo ganador de Grand Slams de la historia. De las últimas 17 ediciones, lo ganó 13 veces, un verdadero récord.

Nadal y Djokovic, los mejores del mundo estarán en Roland Garros. Foto: AP

Pero otro de los que aparece y que quiere su revancha tras no poder jugar en Australia, es el serbio Novak Djokovic. Dejando atrás el problema de la no vacunación, volverá a competir y quiere “vengarse” de no haber podido quedarse con el título.

- El apuntado a ser la sorpresa:

El nombre de Carlos Alcaraz empieza a ser cada vez más resonante en el mundo del tenis. Es que a sus 19 años, logró vencer a Rafael Nadal en el Masters 1000 de Madrid que le permitieron alcanzar el título. Ahora quiere dar el salto y gritar fuerte en París.

- La gran ausencia en el segundo Grand Slam del año:

Un nombre que se extraña en el circuito es el de Roger Federer, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla que lo tiene a maltraer desde agosto de 2021. Sin embargo, ya tiene fecha de regreso: será en el ATP 500 de Basilea, en su Suiza natal.

La noticia esperada por los seguidores de Roger Federer: ya tiene fecha su regreso a las canchas. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Otros ausentes notables para Roland Garros 2022 incluyen al italiano Matteo Berrettini (10°), el español Roberto Bautista Agut (19°), el francés Gael Monfils (22°), el británico Andy Murray (69°) y el australiano Nick Kyrgios (76°). Por el lado femenino tampoco estarán la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (21°), la ucranuana Elina Svitolina (32°) y las hermanas Serena y Venus Williams.

- Quiénes son los únicos argentinos en haber conseguido el título en Roland Garros

En solo dos oportunidades, Argentina quedó como el primer país en el mundo de Roland Garros. La primera vez fue para una leyenda como Guillermo Vilas en 1977. Allí venció al estadounidense Briaan Gottfried por 6-0, 6-3 y 6-0. Pero sufrió otras tres derrotas ante los suecos Björn Borg (1975 y 1976) y Mats Wilander (1982).

El otro argentino fue Gastón Gaudio en uno de los partidos más recordados en la historia del circuito. Fue en la increíble final que le ganó a Guillermo Coria por 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6, sin dudas, algo que quedó para siempre en la memoria de los fanáticos.