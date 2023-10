Mundial de Rugby 2023: Los All Blacks vencieron a Irlanda y enfrentarán a Los Pumas en semifinales

Nueva Zelanda le ganó 28-24 a Irlanda y será el rival de Los Pumas en las semifinales del Mundial de Rugby 2023. Los All Blacks fueron levemente superiores, aguantaron el intento de remontada final por parte de sus rivales y se quedaron con el mejor partido del torneo.

🚨💣 ¡¡NUEVA ZELANDA DIO EL CAMPANAZO Y ELIMINÓ A IRLANDA!! 🇳🇿🇮🇪



Los All Blacks les tiraron la historia encima a los irlandeses, los Nº 1 del mundo en la actualidad, y los eliminaron en los cuartos de final del Mundial



¿Contra quién van en semis? ¡¡CONTRA LOS PUMAS!! 🇦🇷🐆 pic.twitter.com/qOBMyxGfLE — Diario Olé (@DiarioOle) October 14, 2023

El primer tiempo no decepcionó: fue muy parejo, tuvo constante ida - vuelta y hubo cuatro tries (ambos seleccionados anotaron dos). Los vestidos de negro arrancaron mejor y llegaron a estar 13-0 gracias dos penales y un gran try de Leicester Fainga’anuku. Sin embargo, terminaron yéndose al entretiempo ganando por un solo punto (18 a 17).

¡Los All Blacks 🇳🇿 serán rivales de Los Pumas 🇦🇷 en las semifinales del Mundial de Rugby 🏉!



Derrotaron 28-24 a Irlanda 🇮🇪 y están entre los 4 mejores del certamen ¿El partido vs. Argentina? El viernes, en París, por un lugar en la definición. pic.twitter.com/Mqxx6p3VeQ — VarskySports (@VarskySports) October 14, 2023

En el complemento siguió el show: ya visiblemente cansados, los dos elencos siguieron animándose a jugar. Y en ese contexto llegó un tremendo try de Will Jordan, para que los All Blacks vuelvan a distanciarse. Pero su rival nunca aflojó: descontó, luchó y logró disponer de la última pelota con el marcador 24-28 en su contra.

INCREÍBLE IRLANDA 🇮🇪🙆🏼‍♂️



🏉 La selección N° 1 del mundo en el ranking perdió las 8 veces que jugó los cuartos de final en un Mundial de Rugby



Pese a ser favorita, cayó este sábado ante los All Blacks y se despide nuevamente en esta instancia, la cual jamás pudo superar pic.twitter.com/CzpyRwq9us — Diario Olé (@DiarioOle) October 14, 2023

Irlanda podía cambiar la historia con un try y lo intentó todo durante más de 30 fases, hasta que el experimentado Samuel Whitelock recuperó la ovalada para desatar la alegría de los suyos. Fue un cierre de partido inolvidable. Finalmente, liquidados físicamente, los jugadores se saludaron con el mayor de los respetos.