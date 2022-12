Mundial de Qatar 2022: Uruguay quedó afuera y se viralizó el llanto de Luis Suárez

La eliminación prematura del Mundial de Qatar 2022 de la selección uruguaya fue un golpe muy duro para los charrúas, que partían con otra ilusiones y con ganas de prosperar en el torneo.

Luis Suárez se mostró principalmente enojado con el juez del cotejo. Foto: afp

Uruguay le ganó a Ghana este viernes 2 a 0 y cerró así su participación mundialista. Pese a la victoria, los dirigidos por Diego Alonso no pudieron pasar a octavos de final, por la victoria 2 a 1 de Corea del Sur sobre Portugal, y se despidieron de la Copa.

El llanto de Luis Suárez que recorrió el mundo

Uno de los referentes de la Celeste, Luis Suárez, no pudo ocultar su decepción en el banco de suplentes, al ser reemplazado por el técnico.

Con la cara tapada, mirando las pantallas del estadio y visiblemente consternado, el 9 de los uruguayos no pudo contener su tristeza, y las imágenes se viralizaron.

Suárez ya había adelantado que Qatar 2022 sería su último Mundial, por lo que la participación de esta noche frente a Ghana, fueron los últimos destellos de una de las figuras más importantes de Uruguay en los últimos años.

“Es mi último Mundial, lo voy a disfrutar muchísimo, desde donde me toque estar: si me toca jugar hasta que me dé y si me toca en el banco ayudar, pero disfrutarlo porque es el último”, había dicho a la revista Referí.

“Que mis hijos disfruten de ese momento. Y los uruguayos también tienen que disfrutar este Mundial porque hace mucho tiempo que Uruguay no va a cuatro mundiales seguidos; debemos sentirnos orgullosos de esta generación de juego”, completó.

Tras el pitazo final del árbitro, el Pistolero se fue secándose las lágrimas hacia el vestuario y buscó entre los espectadores del encuentro a su familia.