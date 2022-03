Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Qatar 2022, pero aún no están todos los clasificados para disputar la fase de grupos de la próxima cita mundialista que tendrá su inicio el próximo 21 de noviembre en el Al Bayt Stadium. En esta doble fecha se conocerán los 14 clasificados y qué equipos disputarán el repechaje de junio.

Hasta el momento son 15 los países que ya tienen su pasaje a la próxima Copa del Mundo que aguardan por el sorteo del mundial que se llevará a cabo el próximo 1 de abril en Doha. Allí se contarán a los 29 clasificados y los cuatro equipos que irán al repechaje que tendrán los últimos dos pases.

Ya comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar. El próximo 21 de noviembre será el partido inaugural. Foto: FIFA

Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022

Los equipos que ya tienen su clasificación son: el anfitrión Qatar, de Europa están ya esperando por su participación, Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Por su parte, Argentina y Brasil son los dos clasificados directos de Sudamérica, mientras que Irán y Corea del Sur están por Asia.

Brasil y Argentina, los dos clasificados de Sudamérica que ya están con la mente en Qatar. Foto: Gentileza

Qué selecciones irán en busca de la clasificación en Asia

En Asia están aguardando por los dos clasificados directos que se disputarán sus chances entre el 24 y 29 de marzo, mientras que otra selección se enfrentará a su par sudamericano. La disputa se da entre dos grupos con seis equipos por lado, donde los dos primeros clasifican, mientras que los terceros de cada zona disputan un partido para ver quién va al repechaje.

En uno de los grupos está todo definido con Irán y Corea del Sur como clasificados, mientras que aguardan por ingresar al tercer puesto Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irak. Del otro lado, Arabia Saudita, Japón y Australia disputan los dos pases directos y el tercer puesto.

Qué selecciones irán en busca de la clasificación en África

Por el lado de África se da una de las peleas deportivas más interesantes de esta fecha: hay cinco cupos disponible y diez equipos que se juegan el todo por el todo. Con partido de ida y vuelta, se disputarán los encuentros que dejen a los clasificados al próximo mundial.

Los partidos serán: Congo vs Marruecos; Mali vs Tunez; Camerún vs. Argelia; Ghana vs Nigeria; Senegal vs Egipto.

Qué selecciones irán en busca de la clasificación en América

En Concacaf, la asociación de Centroamérica y América del norte, quedan 3 boletos disponibles y uno que irá al repechaje. Si bien no se conoce ningún clasificado, se desarrollarán las últimas 3 fechas entre el 24 y 30 de marzo, que definirá todo.

México es una de las selecciones que aún no sacó su pasaje al próximo mundial.

La historia la podría marcar Canadá que lidera la clasificación, seguido por México y Estados Unidos. Más atrás están Panamá, Costa Rica y El Salvador, que aún sueña con colarse en el repechaje.

Asimismo, en Conmebol, ya se sabe que Argentina y Brasil son las dos selecciones clasificadas, mientras que quedan dos cupos para la clasificación directa, mientras el quinto lugar de la tabla se lo lleva el que va al repechaje con la plaza de Asia.

Uruguay derrotó a Venezuela y sacó una buena diferencia pensando en Qatar 2022. (Foto: AP) Foto: AP

Entre los que compiten están Ecuador, el más acomodado, Uruguay, Perú, Chile, Colombia y hasta Bolivia todavía sueñan con poder colarse. Lo cierto es que varios se enfrentarán entre sí, en la próxima doble fecha de Eliminatorias, lo que podría marcar el destino de muchas selecciones.

Qué selecciones irán en busca de la clasificación en Europa

Por último, la gran disputa se dará en las eliminatorias de UEFA que tiene varios cruces marcados por la polémica eliminación de Rusia producto de la guerra con Ucrania, que es otra de las selecciones que deberá aplazar su partido. El formato serán llaves que dejarán tres finales que permitirán conocer a los clasificados a la próxima instancia.

Se sortearon los cruces de repechaje de la UEFA para el Mundial de Qatar 2022.

En la llave 1 están Escocia vs Ucrania que fue aplazado y se enfrentará al ganador de Gales vs Austria: la llave 2 para Suecia vs República Checa contra Polonia que está allí gracias a la desclasificación de Rusia; la llave 3 será una de las más vistas con Italia vs Macedonia y Portugal vs Turquía.

En este caso se da una particularidad, cada una de las ocho selecciones que disputan estas eliminatorias se juegan por el pase al repechaje de junio, lo que significa que aún ganando todos los partidos, podrían quedar afuera si caen contra el equipo de Concacaf.

Pablo Zabaleta sacó las bolillas del repechaje para las confederaciones de América, Asia y Oceanía.

Islas Salomón, Tahití, Vanuatu, Islas Cook, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Fiji y Papúa Nueva Guinea, son las selecciones que se enfrentan para jugar en el repechaje ante el cuarto equipo de la confederación norteamericana.