Luego de que la FIFA desplazara a Momo, quién será la voz del estadio en el partido de Argentina y Croacia

El partido entre Argentina y Países Bajos dejó varios efectos colaterales, como la histórica frase de Lionel Messi contra un jugador neerlandés, como también los penales que atajó el Dibu Martínez. Sin embargo, también llevó a una sanción de FIFA para con Momo que no será más la voz del estadio.

Es que el duelo caliente que se vivió el pasado viernes en el estadio Lusail llevó las tensiones a un extremo que pocos pudieron acomodarse y muchos terminaron cediendo ante el enojo y la descarga que significó pasar a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El streamer posando junto a Leo Messi despues de la victoria del seleccionado argentino contra México. Foto: twitter @momorelojero

De hecho, ese partido se llevó el récord de ser el duelo mundialista con la mayor cantidad de tarjetas amarillas en la historia de las Copas del Mundo con el polémico arbitraje de Mateu Lahoz que no volverá a ver el verde césped en esta edición mundialista.

En ese marco, la FIFA dispuso una serie de sanciones tanto para la AFA como para la Federación neerlandesa. Pero la primera decisión no cayó sobre un jugador o un miembro del cuerpo técnico, sino para con Gerónimo Benavides, más conocido como Momo, uno de los streamers más populares de la Argentina y que fue la voz del estadio en todos los duelos argentinos hasta el momento.

Es por eso que desde la entidad madre del fútbol mundial decidieron que esa responsabilidad podía llegar para otra persona, pero esta vez más ligada a la Selección Argentina y decidieron llevar a una leyenda del fútbol argentino.

Sergio Goycochea ex arquero de la selección argentina de Fútbol.

Se trata de Sergio Goycochea, quien no solo obtuvo dos títulos con el buzo de la Selección como la Copa América en 1991 y 1993, sino que fue uno de los héroes del mundial de Italia 90′, donde atajó penales contra Yugoslavia y el anfitrión, en semifinales, que le permitieron el paso a la final de aquella edición.

A través de sus canales oficiales, la TV Pública, en donde el ex arquero se desempeña como analista, emitió un comunicado en el que confirmó la información: “Sergio Goycochea será la voz del estadio en Argentina vs Croacia. La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. Él estará a cargo de anunciar la formación del equipo”, fue el mensaje.

Por qué la FIFA sancionó a Momo

En sus redes sociales, el streamer Momo reveló algunos detalles de cómo fue la decisión que le trasladaron las autoridades. “La FIFA tomó la determinación de sacarme a mí de la voz del estadio para la selección argentina”, comenzó Benavides, y siguió: “Me llegó un mail explicándome que se me daba de baja a mí, que a partir de ahora no iba a estar”.

El youtuber -quien se definió como amargado y triste por la decisión- contó que pidió explicaciones a autoridades, y dijo: “Tienen un punto, que es muy fino. Todo lo voy a hablar cuando termine el mundial”.

“No pasó ninguna irregularidad, no insulté a nadie, no me metí donde no debía, no hice nada. No pasa por ahí, lo van a entender cuando termine el mundial y lo cuente, pero da bronca porque Argentina hoy es el foco de todo el hateo”, sostuvo.

La probable formación de Argentina para enfrentar a Croacia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.