Leandro Paredes es nuevo jugador de la Juventus: cuánto pagó el equipo italiano

A menos de tres meses para el Mundial de Qatar, los jugadores que participarán de la Copa del Mundo buscan llegar con rodaje a la competición, es por eso que algunos buscan cambiar de aires. Ese es el caso de Leandro Paredes, quien pasará del conjunto parisino a la Juventus en condición de préstamo con obligación de compra a ejecutar en junio de 2023.

La noticia fue confirmada por Christophe Galtier, entrenador del Paris Saint Germain, quien en conferencia de prensa declaró: “Paredes no va a estar en el grupo para el partido de mañana. Llegó a un acuerdo con la Juventus. Su cabeza está en otra parte aunque siga siendo jugador del PSG”.

Leandro Paredes se consolidó como "5" indiscutido de la Selección Foto: Twitter/@Argentina

Lo particular de la situación es que el ex volante de Boca compartirá grupo en la Champions League con su ahora ex equipo. En el conjunto italiano se reencontrará con Ángel Di María, compañero de la Selección Argentina y con quien compartió plantel en París.

El acuerdo entre Leandro Paredes y la Juventus ya está hecho y se dio a conocer el monto por el cual el mediocampista argentino jugará en Italia: 20 millones de euros. En enero de 2019, el equipo francés pagó al Zenit 40 millones de la moneda europea por los servicios del nacido en San Justo.

Ángel Di María y Leandro Paredes se reencontrarán en la Juventus (@Argentina) Foto: @Argentina

El grupo que comparten el PSG y la Juventus en la Champions

La “Pulga” quiere volver a alzarse con la Liga de Campeones, algo que no logra desde 2015. En su camino para conseguir la “Orejona”, el Paris Saint-Germain tendrá una más que complicada primera fase. El conjunto francés se encuentra en el Grupo H, junto a la Juventus de Ángel Di Maria y Leandro Paredes, el Benfica de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi y el Maccabi Haifa israelí.