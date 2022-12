Larissa Riquelme en Sudáfrica e Ivana Knoll en Qatar: las modelos furor en el mundo del fútbol

Es el tercer Mundial en el que Ivana Knoll, de 30 años, se hace presente para apoyar a la Selección de su país: Croacia. La voluptuosa morocha llamó la atención de todos desde el primer momento por su osada forma de vestir, que está muy lejos de los límites impuestos para las mujeres en ese país. Pero no es la primera vez que una mujer se lleva todas las miradas en un Mundial: en 2010 sucedió algo parecido con Larissa Riquelme.

Ivana Knoll Foto: Instagram

En el primer partido que disputó Croacia, Knoll se vistió con un catsuit largo bien ceñido al cuerpo; en el segundo optó por un vestido corto que dejaba libres sus piernas y sus hombros; y en el tercero se vistió con una calza y un crop top. Para octavos de final también se decidió por un un pantalón y una remera corta.

Ivana Knoll Foto: Instagram

Knoll dijo que “quería ser prudente para acatar las normas del país asiático” pero que fueron las mismas autoridades quienes le dieron el ok para vestirse como desée. “Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron”, dijo.

Quién es Ivana Kroll

Ivana Knoll nació en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1992. Es hija de padres croatas y finalista de Miss Mundo Croacia en 2016.

En su cuenta de Instagram tiene 1,3 millones de seguidores y 24 publicaciones desde su arribo a Qatar. Pero no es la primera vez que asiste a una Copa del Mundo: estuvo en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En ambas ediciones hizo lo mismo: mostrarse con trajes y vestidos seductores.

Ivana Knoll Foto: Instagram

Sucede que en esta oportunidad, la polémica gira en torno a que su vestimenta desafía las prohibiciones y las censuras que sufren las mujeres en Qatar. Ivana Kroll sabe que a partir de esto en muchas partes del mundo están hablando de ella y, como influencer, lo celebra.

El recordado paso de Larissa Riquelme por Sudáfrica

La modelo paraguaya Larissa Riquelme saltó a la fama en el Mundial de Sudáfrica 2010. Por aquel entonces, en la fase de grupos, las cámaras de televisión captaron a una joven que disfrutaba de uno de los choques de Paraguay en una plaza de Asunción.

Larissa Riquelme en el Mundial 2010 Foto: web

La imagen de Larissa y la sugerente manera de guardar su celular -nada menos que en el escote-rápidamente se hizo viral y la paraguaya pasó a llamarse “la novia del Mundial”.

Luego de aquello y aprovechando su popularidad, la modelo prometió que se desnudaría si los suyos vencían a España. No sucedió, pero Larissa cumplió igual con su promesa y se desnudó para un diario para reconocer la gran tarea de la Selección de su país.

Larissa Riquelme causó furor con un look a pura pasión por el fútbol. Foto: Larissa Riquelme

Con su ingreso a la fama, la modelo logró marcar una trayectoria en el ámbito público que la llevó a situarse como una de las influencers más conocidas actualmente.

Larissa Riquelme, en 2010.

Y es que en Instagram reúne casi 2 millones de seguidores, es modelo de distintas marcas de indumentaria y calzado, y también es conductora -de televisión y de radio-.