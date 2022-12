“Hincho por la Selección al 100%”: el francés que se enamoró de Argentina y sueña con quedarse a vivir en el país

Ladislas d’Herbigny es un francés de nacimiento, pero argentino de corazón. Desde que el joven pisó el país sudamericano quedó completamente enamorado. Además, aseguró que ya tiene incorporada la cultura y sueña con mudarse a Buenos Aires.

Herbigny tiene 24 años, nació en París y en 2014 hizo un viaje de estudios a Perú que lo marcó de por vida. El francés se interesó por la cultura latinoamericana que, incluso, aprendió a hablar español y lo hace a la perfección.

Pese a que fue en 2014 cuando el joven estuvo en Sudamérica, recién en diciembre de 2021 pudo conocer la Argentina. Tanto soñaba con conocer el país que gobierna Alberto Fernández que se tatuó en el brazo el sello que le pusieron en el pasaporte cuando pasó Migraciones.

Una de las frases más icónicas de este reconocido francés es la que resume su historia: “un argentino nace donde quiere”, expresó Ladislas en sus redes sociales dando a entender que no importa el lugar de nacimiento, sino más bien en donde uno se siente cómodo y es feliz.

“El argentino del colegio”: el apodo que le pusieron los franceses a Herbigny

El francés demostró que realmente le interesa la cultura latinoamericana y aprender un idioma no es nada fácil, pero él habla español como si lo hiciera desde muy chico. En diálogo con TN, el joven reveló que fue apodado como “el argentino del colegio”.

“Terminé siendo el argentino del colegio: al principio yo explicaba que nací en Francia, que mi familia era de ahí, pero después empecé a decir que sí, que era argentino y me pasó que me sentía mejor, me sentía cómodo: más seguro con mi personalidad, más fuerte, con más orgullo”, contó el francés.

Ladislas d’Herbigny en la Patagonia. Foto: Instagram

Ladislas es conocido como Ladistino en las redes sociales y aseguró que en Europa nunca le “pasó algo” por definirse como argentino y dejar a un lado su nacionalidad. “Si bien no se conoce mucho de América Latina, es bien vista porque culturalmente tenemos muchas cosas en común”, expresó.

Y si algo no le puede faltar a un argentino, es el mate. Ladistino se enteró a través de YouTube esta costumbre que tienen los argentinos y sin pensarlo gastó 80 euros para conseguir uno. Desde hace tres años, el hombre incorporó el mate a su vida.

Ladistino tiene su propio mate. Foto: Instagram

Hace once meses el francés está feliz en Buenos Aires y afirmó que su sueño es quedarse a vivir. “Me encanta la forma de ser de la gente, el humor, lo demostrativas que son las personas. Lo que me sorprende también es que es tan gigante el territorio, que siento que es el país con más diversidad de paisajes en el mundo y yo quiero conocer todo”, detalló.

Ladislas es fanático de Ángel Di María y apoya a la Selección Argentina

En plena disputa por el Mundial de Qatar 2022, el francés tiene la camiseta de la Selección Argentina más puesta que nunca. “Hincho por Argentina al 100%, y de hecho me quedé sin voz de gritar los goles ante Polonia. Por Ángel Di María, que jugó en el PSG, me hice hincha de Rosario Central”, manifestó.

Por último, el joven contó que viajará a París para recibirse de Licenciado en Comercio Internacional, pero después estará de regreso a la Argentina. “Tiene sentido la carrera que hago para que me pueda instalar acá, y mi familia me apoya, entendieron que siento una pasión”, concluyó.