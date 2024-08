La SORPRENDENTE RAZÓN por la que Gonzalo Peillat RENUNCIÓ a Los Leones.

Gonzalo Peillat se llevó las miradas de todos los espectadores tras marcar y gritar el gol para Alemania en el cruce ante Los Leones en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, dejándolos fuera de la competición. Un dato no menor fue su festejo, con una frase particular de Diego Maradona, dedicada a aquellos que lo critican por haber cambiado de Selección.

“Al que le guste bien y el que no le guste, sorry, no sé... como dijo Maradona que la sigan chupando”, comentó en una entrevista.

El principal motivo por el que Gonzalo Peillat renunció a Los Leones

Luego de haber ganado con Los Leones en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el joven de 31 años se retiró del equipo dos veces, presentando enormes desacuerdos con el exentrenador Carlos Retegui y la dirigencia, los cuales desembocaron en una pelea eterna entre los jugadores de aquel momento.

Peillat lleva la camiseta germana desde el 2020, pero pocos son los que saben la principal razón. La primera vez que se alejó del plantel fue tras levantar la medalla dorada, debido a que el Chapa abandonó su rol como DT, pero, en pocas semanas, regresó con doble función, como head coach y técnico.

Gonzalo Peillat llevando la camiseta germana. Foto: Instagram

“Dijo que no iba a continuar. No entendía cómo una persona nos podía decir en la cara al equipo campeón olímpico que no tenía más ganas de entrenarnos y después volver con doble cargo”, explicó en una entrevista con ESPN Hockey.

En 2018, Gonzalo volvió a defender los colores patrios, justo cuando Retegui renuncia y lo reemplaza Germán Orozco, pero algo no le cerraba al jugador: “Llegué y noté que veníamos arrastrando lo mismo del proceso anterior. Me dejaron solo y cuando había que cambiar las cosas para que el hockey sea profesional, para que pensemos en un futuro, no lo hicimos”.

Los Leones celebrando en los Juegos Olímpicos 2016.

Tiempo después, Retegui volvió como DT, pero esta vez, no solo los entrenaba a ellos, sino que también a las Leonas, y eso provocó nuevos conflictos en ambas ramas.

Esos idas y vueltas provocaron una mala relación entre sus compañeros, por lo que, muy disgustado con los dirigentes, el surgido del club Mitre llevó 3 años sin representar a Argentina. Más tarde, recibió la propuesta de Alemania, donde jugaba profesionalmente hacía años. La difícil decisión la tomó en 2020 y su efectividad sorprendió a todos los seguidores de dicho deporte, ya que fue una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos 2024.