La frase de Kylian Mbappé no se la dejaron pasar los sudamericanos. Es que el delantero francés aseguró que “Argentina y Brasil no juegan partido de mucho nivel para llegar al Mundial”, pero tanto argentinos como brasileños salieron a marcarle la cancha. El primero en hacerlo fue Emiliano “Dibu” Martínez que remarcó las dificultades de Sudamérica.

En diálogo con TyC Sports, en la previa del duelo de La Finalissma, el arquero de la Selección Argentina salió a defender las Eliminatorias Sudamericanas y la dificultad de jugar en Amércia Latina. “Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”, comenzó.

“Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos”, remarcó.

Cabe remarcar que el delantero que acaba de firmar la renovación el PSG, viene de jugar la clasificación con su selección ante Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán, de las cuales solo los ucranianos aún tienen chances de ir al Mundial de Qatar.

La polémica frase pegó fuerte en el mundo de la redonda en Sudamérica, con un fuerte impacto en las redes sociales. El delantero, que estuvo en el último equipo campeón del mundo, sostuvo que en Europa están a otro nivel.

Qué dijo Lautaro Martínez sobre las declaraciones de Mbappé

Otro de los que se sumó a los dichos contra el delantero francés fue Lautaro Martínez, el centrodelantero que será titular ante Italia por el partido que se jugará en Wembley para el 1 de junio. Aunque, a diferencia del Dibu, fue más escueto.

“Sí, vi lo que dijo, pero Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Brasil, como nosotros, tiene a la mayoría que juegan en Europa. Me pareció una declaración injusta”, señaló.

El primero en defender el fútbol sudamericano fue Fabinho antes de la final de la Champions

El volante central y una de las figuras del Liverpool, que va a jugar la final de la Champions este sábado ante Real Madrid, defendió al fútbol sudamericano y apuntó contra las declaraciones de Mbappé.

“No escuché que había dicho eso. Es diferente. No es fácil, tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica, tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Tenemos que jugar en Uruguay que también es muy difícil, o Chile”, comenzó el jugador de los Reds.

“A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica ahora no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí. Los equipos siempre pelean hasta el final y es muy duro. Yo creo que si Brasil y Argentina jugaran aquí en Europa se clasificarían primeros de grupo, y van al Mundial como favoritos”, concluyó Fabinho sobre este tema