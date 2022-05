Boca venció 1 a 0 a Always Ready en un partido durísimo en la altura de La Paz. Sin embargo, todo quedó en la duda después de la denuncia desde Bolivia que el conjunto xeneize habría obsequiado a los árbitros del partido camisetas del club.

Cabe recordar que por reglamento de CONMEBOL, las delegaciones no pueden tener contacto con los árbitros. Por eso, la policía local hizo un allanamiento en el vestuario de los colegiados donde encontraron indumentaria del Xeneize.

Las camisetas de Boca en el vestuario de los árbitros (Captura)

En ese marco, Jorge Bermúdez salió al cruce de los dichos en contra de la delegación y aclaró cómo es la situación con los árbitros.

“Desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estado, y hay testigos que lo pueden decir”, declaró Bermúdez en conferencia de prensa en la puerta del predio de Boca.

“Hablemos de cosas importantes. Estar hablando más de las remeras que del buen momento del equipo es grotesco, pero es el Mundo Boca y estamos acostumbrados. Veníamos para el avión cuando nos comentaron lo que estaba pasando. Nos dio curiosidad y nos pareció increíble”, completó.

Por su parte, el líder del Consejo de Fútbol de Boca mostró su postura respecto al polémico arbitraje de Kevin Ortega. “El arbitraje me pareció normal. No vi ninguna situación anómala. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hablar de detalles. Es una jugada difícil la del penal, porque el arquero sale a los pies y choca con Toto (Salvio). Salir a señalar al árbitro sin el VAR me parece injusto; y en muchas ocasiones, con el VAR, también”, remarcó.

La visión del partido de Boca y el aire en la Copa Libertadores

El triunfo xeneize le da un respiro a una situación que se encontraba crítica en el conjunto de la ribera. Además, el técnico, Sebastián Battaglia, logró acomodarse después de que su puesta haya estado en duda.

Eduardo Salvio anotó el gol tras el polémico penal que le cobraron a Boca. Foto: @la12tuittera

En ese sentido, Bermúdez analizó: “Estamos tranquilo, es un triunfo importante. Los chicos hicieron un gran partido ante la adversidad de la altura, es muy difícil jugar allí. Son tres puntos que reconfortan y que enderezan el camino de puntos más que nada. Nosotros siempre hemos confiado mucho en lo que respecta al equipo”.

“En Boca cada partido es el más importante; el primero y el último. Lo vivimos siempre así. Hace 15 días era una tormenta, hoy parece que sale el sol. Pero no, no ha sido tanto como eso. Hemos creído en el desarrollo del cuerpo técnico y su trabajo, como de los jugadores”, agregó.