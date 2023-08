La histórica decisión que podría tomar la Selección de Inglaterra que impresionó a todo el mundo

Inglaterra experimenta un buen momento en el ámbito del fútbol internacional. Mientras la Selección masculina inglesa recientemente alcanzó la final de la Eurocopa 2020 y compitió hasta los cuartos de final en Qatar 2022, enfrentándose a Francia, quien luego se convirtió en finalista, las Lionesses continúan su racha victoriosa.

Por su parte, las mujeres son las actuales poseedoras del título de la Eurocopa femenina en 2022 y victoriosas en la Finalissima de 2023, las dirigidas por Sarina Wiegman han asegurado su lugar en la final del actual Mundial femenino en Australia. Allí, se medirán ante la Selección española dirigida por Jorge Vilda. La destacada labor de la entrenadora neerlandesa al frente de Inglaterra es ampliamente reconocida y valorada por la FA.

Sarina Wiegman tras conquistar la Euro con Inglaterra (AP)

Gareth Southgate se encuentra bajo contrato con la Selección masculina inglesa hasta diciembre de 2024, luego de la Eurocopa en Alemania del próximo verano. Aunque su continuidad fue confirmada por la Federación inglesa tras su eliminación en la Copa Mundial anterior, se ha especulado constantemente sobre su futuro. A medida que se acerca el verano de 2024, existe la posibilidad de que Gareth Southgate deje su puesto, y es aquí donde entra en escena el nombre de Sarina Wiegman.

De acuerdo con ESPN, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) considerará a Sarina Wiegman, entrenadora de las Lionesses, como una posible candidata para asumir el mando de la Selección masculina absoluta en caso de que Gareth Southgate deje su cargo. Esta información surgió después de declaraciones de Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Sarina Wiegman reemplace a Gareth Southgate al frente de los Three Lions, Bullingham comentó: “Siempre se dice que el mejor candidato es un hombre o el mejor inglés. ¿Por qué no podría ser una mujer? Nuestra respuesta es siempre: ‘La mejor persona para el puesto’. Creemos firmemente en el trabajo que está realizando Sarina Wiegman y esperamos que continúe por mucho tiempo más. En mi opinión, Sarina tiene la capacidad para destacar en cualquier área del fútbol”.

El delantero de la selección inglesa no se mostró conforme con el nivel mostrado ante Estados Unidos. (AP)

Sarina Wiegman está contratada con la Selección femenina inglesa hasta 2025 y también es considerada para suceder a Vlatko Andonovski como entrenadora de la USWNT, luego de su dimisión tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial de Australia 2023. La FA tiene una alta estima por Wiegman y Bullingham afirmó: “Si en algún momento decide incursionar en el fútbol masculino, sería un debate intrigante, pero la decisión es suya. No deberíamos interpretarlo como un paso hacia adelante. Si en el futuro decide tomar otro rumbo, confío plenamente en su capacidad para hacerlo. Si es la mejor persona para el trabajo y esa persona es una mujer, ¿por qué no considerarlo?”.

A pesar de contar con Gareth Southgate en la Federación inglesa, gracias a su sobresaliente trabajo desde que asumió la dirección de la Selección masculina en 2016, Mark Bullingham no descarta la opción de Sarina Wiegman: “Si evaluamos las opciones en cierto momento, ¿creemos que existe una amplia diversidad de hombres y mujeres para cualquier puesto nacional? No, considero que el grupo de talentos es limitado en ambos casos. Pero no me agrada la mentalidad de que la elección deba recaer en un hombre”.

Quiénes son las mujeres que dirigieron a un equipo de futbol masculino

Helena Costa

En 2014, el Clermont, equipo perteneciente a la segunda división de Francia, oficializó la llegada de una mujer en funciones de director técnico a un equipo profesional masculino.

Helena Costa y un sueño frustrado Foto: redes

La portuguesa de 40 años y tenía antecedentes como entrenadora de un equipo de varones, ya que durante 13 años dirigió a las inferiores del Benfica; además fue campeona del Torneo Regional de Lisboa con el Cheleirense en 2006.

No obstante, contrario a lo que se pudiera pensar, Costa renunció al equipo antes de dirigir su primer cotejo; según ella, la directiva no le dio el respaldo suficiente.

Nelfi Ibáñez

Es una mujer boliviana que igualmente pretendió cursar una carrera como director técnico de un equipo masculino, tuvo la misma suerte que Helena Costa, al ser despedida antes de dirigir su primer encuentro con el club Hijos de Acosvinchos de la segunda división de Perú.

Nelfi Ibañez con Messi Foto: redes

Una mujer que en 2013 sí logró el cometido de dirigir un partido, aunque de manera interina, fue Hilda Ordóñez, quien estuvo a cargo del club Sport Boys Warnes de Santa Cruz de la Sierra, que en aquel momento era perteneciente a la segunda división de Bolivia.