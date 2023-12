“Juan Román Riquelme, si tenés el culo limpio, limpiá el padrón”: el duro mensaje de Mauricio Macri

Mauricio Macri se refirió duramente a Juan Román Riquelme durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles, dando continuidad a una campaña que está cada vez más caliente y con las elecciones sin una resolución.

Andrés Ibarra, candidato a presidente por la lista opositora, explicó que el objetivo era responder las acusaciones y los dichos de Riquelme -y del oficialismo en general-.

Enseguida Macri tomó la palabra y fue muy duro con los términos que utilizó de cara al ídolo boquense. “Yo fui muy claro cuando hablé de esto: ‘Juan Román Riquelme, si tenés el culo limpio, limpiá el padrón y votemos el 3 de diciembre’. Todavía estábamos a tiempo”, recordó.

“La verdad es que si hay algo que puedo decir de la relación con los hinchas de Boca es que me han reconocido, además de los títulos, que jamás les dije una mentira. Todo lo que hicimos en esos 12 años en Boca fue con absoluta trasnparencia”, destacó.

En tanto, acusó a Riquelme de dirigir una campaña con una “sucesión de mentiras” y señaló que habrá aprendido el estilo de sus “amigos de la política nacional”.

Otro de los puntos que trajeron a colación fue la afirmación del exjugador sobre que la oposición “quiere intervenir el club”. “No hay objetivo de intervención, solo queremos que se corrija el padrón”, señalaron.

Ibarra enumeró una serie de irregularidades que encontró la jueza a cargo de la causa. “Metieron por la ventana a 13 mil militantes”, indicó. Y agregó: “Quisimos y queremos votar, pero sin padrones truchos”.

“El club es de los socios de Boca. Nadie quiere privatizar el club. Es una copia exacta de la campaña del miedo del Gobierno nacional en contra de Milei. Los hinchas tienen que saber que no hay motivo de preocupación. Mauricio estuvo 12 años en el club, la epoca más gloriosa, y se hizo bajo lo que es hoy Boca: una asociación civil”, subrayó el candidato a presidente del club.

En tanto también pidió a Riquelme que dé explicaciones sobre la “gestión mediocre” de los últimos años y ejemplificó que antes los técnicos se morían por dirigir Boca, algo que “hoy no sucede”. “Los técnicos no quieren venir a Boca y obviamente es porque los dirigentes actuales piensan que pueden armar los equipos y no es así”, dijo.

Macri señaló que su idea no era volver a postularse en el club porque ya le dio “todo a Boca”, pero que no puede quedarse sin hacer nada ante un “club tomado”. “Si vieron el banderazo del otro día, Riquelme estuvo con los kirchneristas y rodeado de barrabravas. Boca ahora es un club tomado por él, por su hermano... Pone en peligro a Boca. Por eso estoy acá, si no no hubiera querido volver”, enfatizó.

Volviendo a la fallida elección, Macri resaltó: “Nos queda el 17 de diciembre, ojalá logremos que limpien el padrón y podamos votar”.