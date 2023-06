Joana Sanz, la novia de Dani Alves, cuenta cómo son las visitas a la cárcel

El futbolista brasileño de 40 años, Dani Alves, figura de su selección y que supo brillar en el Barcelona junto a Lio Messi, además de haber jugado en siete equipos de tres confederaciones diferentes, hace meses que no atraviesa su mejor momento.

Otros tiempos más felices: Dani Alves y Joana Sanz, juntos.

Tras haber sido denunciado por abuso sexual por parte de una joven que habría sufrido esto a manos de él, Dani Alves permanece detenido en Barcelona, y la Justicia de España dispuso que no puede salir del país, debido a que presenta un alto grado de posibilidades de fugarse. Se basan, para afirmar esto, en los recursos económicos con los que cuenta el polifuncional futbolista.

Ante esta realidad, la expareja del veterano deportista dialogó con el programa “Y ahora Sonsoles”, de Antena 3, en donde explicó cómo son las visitas que debe hacerle a la cárcel.

Se trata de la modelo oriunda de Canarias, Joana Sanz, que explicó que durante esas visitas, tienen muy poca intimidad: “Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan”.

El interior de la cárcel Centro Penitenciario Brians 1, donde se encuentra detenido Dani Alves. Foto: Departament de Justícia

La exnovia de Dani Alves: “Aún no he podido ni insultarlo”

En la entrevista que ofreció contando los detalles de las visitas que le hace al futbolista, la modelo española relató su enojo y la falta de posibilidades que ha tenido para manifestárselo: “Aún no he podido ni insultarlo”, dijo.

Cabe recordar que Dani Alves está acusado de violación, por lo que se mantiene preso por disposición de la Justicia española, desde el pasado mes de diciembre.

Sanz ha comentado que visitó a Alves en tres ocasiones ya, y en todas ellas no contó con la privacidad que hubiese querido tener.