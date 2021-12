Finalmente, tras varias reuniones y la suspensión de las elecciones, la actual dirigencia de Independiente confirmó que Julio César Falcioni no continúe como entrenador del equipo de Avellaneda a partir de la próxima temporada.

Falcioni tenía contrato hasta el próximo 31 de diciembre de 2020, vínculo que está próximo a vencer. Si bien había circulado el rumor de que la dirigencia quería extenderle, se confirmó este martes que no le renovarán el contrato.

Eduardo Domínguez, el principal candidato para sucederlo

Tras perder la final con River del Trofeo de Campeones, Eduardo Domínguez decidió ponerle punto final a su vínculo con Colón de Santa Fe y es el entrenador que más cotizado está en el fútbol argentino.

El entrenador Eduardo Domínguez está en libertad de acción y es el principal apuntado para ser entrenador del Rojo.

De hecho, Independiente ya se encuentra en negociaciones con el ex entrenador de Huracán. El propio Domínguez les comunicó a los representantes del Rojo que no avanzarían con ninguna negociación hasta que no se defina la situación de Falcioni.

Domínguez, ¿el acuerdo con la oposición?

En medio de la polémica por ver quién será el entrenador del Rojo, se dio la suspensión de las elecciones en Independiente producto de los problemas legales que acusaron contra la lista que encabeza Fabián Doman.

Sin embargo, el propio candidato opositor se encargo de decir que “es el candidato natural” del Emperador.