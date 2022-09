Guerra entre Alejandro Fantino, El Pollo Vignolo y Mariano Closs: la rotunda decisión del canal

Una inesperada guerra se desató en ESPN en las últimas horas, cuando uno de las caras más importantes del canal le tiró con todo a dos de sus colegas y compañeros de la misma empresa. Cuando a Alejandro Fantino le preguntaron si aceptaría cubrir el Mundial de Qatar 2022 junto a los relatores Sebastián El Pollo Vignolo y Mariano Closs su respuesta dejó sin palabras a todo el mundo.

Es lógico que en esta clase de espacios, los egos sean los que predominan, pero en la mayoría de los casos las rivalidades y enojos se arreglan o crecen puertas para adentro. Sin embargo, cuando a Fantino le preguntaron en un programa radial sobre una posible colaboración con los otros dos conductores, fue totalmente contundente y picante: “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”.

Según contó Jorge Rial en su programa de C5N, la pelea entre Fantino y Closs fue tras el partido de Boca-Internacional por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando Mariano estaba realizando un análisis del partido y Alejandro lo cortó. En ese momento se armó una muy tensa discusión entre ambos conductor y Fantino habría dicho “este tipo me meó” por Closs.

En cuanto a su enojo con El Pollo Vignolo, Diego Brancatelli explicó que cuando Fantino dejó el programa de la noche de la cadena “le molestó no recibir un llamado cuando Vignolo tomó el espacio que dejó él”. La furia del conductor fue porque no habría habido un contacto de parte del conductor que lo reemplazo como un gesto de camaraderia, algo que Fantino habría hecho en su lugar, contó Brancatelli.

Qué decisión tomó el canal con Alejandro Fantino tras sus dichos sobre Sebastián Vignolo y Mariano Closs

El escándalo que se llevó puesto toda la calma que había en el canal tras las palabras de Alejandro Fantino habría tenido consecuencias severas. Según contó Mariana Brey en Socios del espectáculo, la empresa habría rescindido el contrato de Alejandro Fantino y no se lo habían comunicado hasta el momento. “Fantino no estaba al tanto de su desvinculación con ESPN hasta que le consulte yo y quedó sorprendido”, explicó la periodista.

“Hoy confirmé que decidieron desvincular a Alejandro Fantino del canal y levantaron su programa, que lleva tiempo al aire”, aseguró Brey, quien remarcó “Fantino está fuera de ESPN y es por atacar a Mariano Closs y a Vignolo. Bajaron sus programas de Star Plus también, donde se transmitía, y ayer no pasaron su emisión”.

“Lo que me cuentan es que hoy tendría una grabación al mediodía y que él va a presentarse, pero desde el canal dicen que no se grabaría, pero todavía están evaluando. Queda desvinculado por decisión del canal por los dichos en dos oportunidades sobre sus compañeros”, cerró la panelista.