Fernando Gago habló en conferencia de prensa: “Yo no considero el año de Racing como un fracaso”

La herida por el torneo perdido en la última fecha para Racing, que cayó ante River -errando un penal-, y dándole la posibilidad a Boca de salir campeón, todavía es muy reciente en Avellaneda.

Fernando Gago habló por primera vez en conferencia de prensa tras la derrota del domingo. Foto: Fotobaires. Foto: Luciano Gonzalez

Sin embargo, los dirigidos por Fernando Gago no tienen mucho margen para el lamento, y pronto deben cambiar de página porque tienen por delante un duelo decisivo contra Tigre, para dirimir quién va a ser el equipo que enfrente a Boca en el Trofeo de Campeones.

En ese sentido, el entrenador de la Academia rompió el silencio y salió a defender a sus dirigidos, destacando el “balance positivo” de su equipo en el año.

Las declaraciones de Fernando Gago

En rueda de prensa, el exjugador de Boca y del Real Madrid, expresó: “Vamos a aclarar las cosas desde el principio. Estaba pautado que los chicos tengan tres días libres, ganen o pierdan, estaba pautado”.

Sobre el penal errado, Gago relató: “Hay circunstancias del juego en las que las decisiones las toma el jugador. El que decide patear un penal es el jugador de fútbol. Se puede practicar, patear 25 penales todos los días, pero dentro del campo el que decide es el jugador”.

Y luego resaltó: “Yo no puedo obligar a patear a nadie, entonces la toma de decisión en un partido la define el jugador. Jony (Galván) tuvo la personalidad y la confianza de patear, está claro que lo erró, es un momento difícil, está claro que nos duele, tuvimos la chance de lograr el objetivo que queríamos, pero así es el deporte. Hay que seguir trabajando, se viene el partido contra Tigre y lo tenemos que enfrentar como una nueva final”.

Respecto de su futuro en Racing, el entrenador comentó: “No sé de donde salió que había dudas con mi continuidad. Fue un momento difícil el que vivimos, pero hay que seguir, tenemos un partido el miércoles que viene y tenemos la posibilidad de jugar una final más. Vamos a intentarlo y a trabajar para eso”.

Y en la misma tónica, el entrenador académico se refirió a los pasacalles amenazantes que aparecieron en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda, luego de la derrota: “¿Qué se le dice a Copetti después de los pasacalles? No le doy importancia a un pasacalle o algo que se pueda formar después de la derrota. Obviamente que todos los chicos sintieron el haber perdido un partido de fútbol y la posibilidad de ser campeón. Toca trabajar, seguir trabajando y afrontar el partido de la semana que viene con la responsabilidad que tuvimos durante todo el año y eso no va a cambiar”.

La bandera dedicada a Enzo Copetti. Foto: Redes

Los mensajes que aparecieron contra los jugadores y el cuerpo técnico de Racing. Foto: Redes

Los pasacalles fueron colgados en las inmediaciones de la cancha de Racing. Foto: Redes

Eso sí, definió el paso de Racing durante este año como un “balance positivo”: “¿Fracaso? Yo no lo considero un fracaso. ¿El éxito es el resultado? Para mí no”.

“Como futbolista yo perdí más de lo que gané y eso que gané 17 títulos. ¿Sabés cuántos pasacalles me pusieron en mi carrera? A mí personalmente no me cambia nada”, cerró.