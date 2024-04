Explotaron los memes contra Carlos Tévez tras la sorprendente eliminación de Independiente en Copa de la Liga.

Ayer, Independiente empató 2-2 con Talleres en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y ambos quedaron fuera de la Zona A de la Copa de la Liga.

Cabe destacar que el Rojo comenzó el segundo tiempo con dos goles a favor y con un jugador más, pero, sin embargo, el rival ingresó al campo de juego motivado, por lo que, en apenas seis minutos, la T logró alcanzar la igualdad. Así fue como el arquero Guido Herrera fue figura del partido, debido a que permitió que el equipo de Carlos Tévez no pudiera llevarse la clasificación, lo cual provocó cierto descontento en los hinchas, quienes no tardaron en expresarlo mediante memes en X (ex Twitter).

Los principales memes tras el empate de Independiente contra Carlos Tévez

