Ex marine y experto en artes marciales: conoce la historia del guardaespaldas personal de Messi en Inter Miami

Desde su arribo a Miami, Lionel Messi revolucionó por completo la ciudad y su club, Inter. El cambio ya no es solo en la cantidad de público que quiere ver al 10, sino que el equipo encontró la senda de la victoria y hasta campeón fue de la Leagues Cup.

Pero no solo eso, La Pulga cambió muchas “normalidades” de Las Garzas y la MLS. Una de ellas es la particular decisión de David Beckham para proteger al capitán. Es que uno de los dueños del club rosa le puso a ex Marine como guardaespaldas personal, quien hasta lo sigue cuando juega los partidos.

El temible guardaespaldas de Messi en Inter Miami Foto: Web

Ex Marine y experto en artes marciales: quien es el guardaespaldas de Messi

La locura por Messi en los estadios donde va muchas veces traspasa todo tipo de frontera, ante esa inseguridad que se tiene cada vez que el capitán argentino visita, sale a la cancha, crece y crece, ante ello, fue David Beckham quien contrató una seguridad especial para que cuide a astro rosarino, incluso mientras juega.

El temible guardaespaldas de Messi en Inter Miami Foto: Katie Stratman-USA TODAY Sports

Yassine Cheuko, es el guardaespaldas de la familia Messi desde su llegada a la ciudad del sol. Este es un ex miembro de la Marina de los Estados Unidos, quien práctica artes marciales mixtas y es experto en boxeo y taekwondo. El hombre fue contratado para no despegarse del astro rosarino, literalmente.

El temible guardaespaldas de Messi en Inter Miami Foto: Instagram

Es que ante cada movimiento del mejor jugador del mundo, Cheuko está atento, desde los arribos y salidas de los estadios, caminatas por las pasarelas y zonas mixtas, hasta una sombra a un costado del campo de juego, con la atención puesta en el público para que nadie ingrese y se acerque. Además, es miembro de una agencia privada constituida por alrededor de 50 personas que monitorean a Antonella Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.