“Estoy destruído psicológicamente”, el duro mensaje de Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial

Desde que quedó eliminado este sábado del Mundial de Qatar 2022 por Croacia, Brasil vive un duro momento, pero sobre todo sus futbolistas. En las últimas horas, Neymar publicó un duro posteo expresando cómo se siente.

Neymar celebra su gol ante Croacia en los cuartos de final (Fifa)

Aunque no aclaró si dejará de jugar en la selección de Brasil, el capitán sí utilizó su cuenta de Instagram para expresar su pesar.

“Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente”, comienza diciendo la descripción de la imagen que publicó en la que se lo ve con la camiseta y sentado sobre el césped de la cancha.

Y sigue: “Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía... ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo...”.

"Estoy destruido psicológicamente", el duro posteo de Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial Foto: Instagram/@neymarj

“Gracias a todos por el apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias”, concluyó.

Neymar sobre su continuidad en la selección de Brasil

Después de la derrota ante Croacia en los cuartos de final, Neymar evitó referirse a cómo seguira su situación en la selección de Brasil.

“Creo que hablar ahora es malo porque mi cabeza está caliente, no estoy pensando con claridad. Decir que este es el final sería precipitarme, pero tampoco garantizo nada. Veamos qué sucede en el futuro. Quiero aprovechar este tiempo para pensar en la selección, pensar en lo que quiero para mí. No le cierro las puertas a la Selección, ni digo al 100 por ciento que volveré”, manifestó.