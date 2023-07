El sugestivo tweet de Juan Fernando Quintero tras el regreso del Pity Martínez a River: ¿se vuelven a juntar?

En medio de los festejos por el campeonato, River no pierde de vista el principal objetivo en la temporada, la Copa Libertadores. Para ello, busca reforzarse de la mejor manera, con la llegada de Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio, está más que claro que el Millonario potenció su plantel. A eso hay que sumarle la posibilidad de que el “Pity” Martinez vuelva a lucir la banda roja y con él, otro héroe de Madrid, Juan Fernando Quintero.

El Millonario busca jerarquía para competir en el máximo torneo a nivel continental, las últimas horas se vieron colmadas de rumores. El primero sobre la posible llegada de Gonzalo Martínez, ya que el “Pity” actualmente busca una salida de Al Nassr y en Núñez lo esperan con la puerta abierta hace rato. Pero junto a él surgió otro nombre de un ídolo millonario que se encuentra con el pase en su poder, Juan Fernando Quintero.

Pity Martínez y Juanfer Quintero Foto: Inter

¿El mensaje de Juanfer para el Pity?

Los rumores sobre la vuelta de Gonzalo “Pity” Martínez reactivaron la nostalgia de los hinchas millonarios por los campeones de la Libertadores 2018. En medio de todo el revuelo, en redes sociales reapareció uno de los autores de un gol en la recordada final ante Boca, hablamos de Juan Fernando Quintero.

El colombiano se encuentra con el pase en su poder luego de una controversial salida de Junior de Barranquilla, y desde Núñez se ilusionaron con su vuelta luego de un sugestivo tweet.

“The king is back”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter, rapidamente en el norte de la Ciudad se hicieron eco de esto y no tardaron en vincularlo con la posible llegada de ambos ídolos para jugar en el equipo de Martín Demichelis.