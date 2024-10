El comunicador, Jose Pisak, le hizo una entrevista a un señor que tiene síndrome de Down, vive en paraje Yacutinga y está sufriendo problemas de la vista. El hombre llamado Pedro tiene cataratas en ambos ojos y la familia no puede pagar la operación. Ante esto, Juanfer Quintero se enteró y tuvo un gesto emocionante.

El gesto de Juan Fernando Quintero

Hasta que no se enteró el jugador de Racing, el reel publicado en Instagram no tenía mucha repercusión. De alguna manera, el colombiano lo vio y no dudo ni un segundo en ayudar a “Papi” en su problema de vista. Además, el señor es fanático de River y tiene toda su casa decorada con los colores Millonarios.

El motivo del video era conseguir la difusión del caso para que la gente pueda ayudar a través de una colecta, pero eso no va a hacer falta porque Quintero vio el video y tuvo increíble gesto. “Yo lo pago”, señaló el colombiano, que se hará cargo de la parte económica de la cirugía para Pedro.

El comentario del colombiano.

Jose Pisak, el filmaker misionero que se encargó de la producción y viralización de la historia, contó que el jugador ya envió el dinero a la familia a través de un intermediario. Ahora, se están coordinando los turnos para la operación.

La repercusión del gesto de Juanfer Quintero

De a poco se está dando a conocer la historia de este señor, la decisión del ex River, y la gente se mostró muy contenta por la actitud del futbolista: “Es lo más grande que hay, tiene el corazón de oro”, “Juanfer tiene una dificultad visual y es muy valorable que empatice y asista a personas con dificultades parecidas. Humano. “Se lo mandaron por privado y lo vio, debe leer todos los mensajes, es un grande posta”, señalaron algunos usuarios en la red social X, antes Twitter.