El “Pipita” Higuaín le cerró las puertas a la Selección Argentina: “No creo que merezca un cierre”

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, que actualmente milita en el Inter de Miami de la Major League Soccer en Estados Unidos, goza de un presente espectacular en los campos norteamericanos, lo cual alcanzó para que las redes sociales pidan un último baile mundialista para el “Pipa”.

El Pipita habló a corazón abierto y dejó en claro cuáles son los momentos que más disfruta./ Gentileza. Foto: Gentileza

Sin embargo, el ex Real Madrid fue tajante ante la pregunta de los medios acerca de su interés para volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina, etapa de su carrera la cual considera terminada.

Qué dijo Gonzalo Higuaín sobre la chance de volver a la Selección

Para la decepción de varios fanáticos, el surgido en River Plate no presenta interés en volver a ponerse la celeste y blanca: “No creo que merezca un cierre en la Selección, pero no porque no me lo merezco por lo hecho, sino porque creo que ya está”, señaló el killer.

Higuaín celebra lo que fue el único gol de la noche en el partido del Inter (Foto: AP).

Sin embargo, no se olvidó de destacar su agrado y felicidad por haber portado el manto sagrado por varios años, “Me dio todo y le di todo. Fui muy feliz, pero todo lo que estoy haciendo ahora es para crecer humanamente”.

Los números de Gonzalo Higuaín como jugador de la Selección Argentina

Con la selección absoluta de nuestro país, el “Pipita” disputó un total de 75 partidos, repartidos entre varios amistosos, tres Copas del Mundo y tres Copas América. En total, convirtió 31 goles, de los cuales cinco fueron en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Higuaín celebrando su gol ante Bélgica (AP)

Por el momento, se encuentra sexto en la tabla de goleadores de la Selección Argentina, la cual es liderada por Lionel Messi con 86 gritos.