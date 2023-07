El ex Boca que reveló por primera vez la verdad de su historia con Dua Lipa

Desde hace algunos años, la popularidad de la cantante Dua Lipa hace que cada cosa le pase se vuelva tendencia en las redes sociales, entre ellas las fake news. Y en el año 2021, quien fue víctima de las redes sociales fue Pablo Mouche, luego de responder a tweet que lo relacionaba con la artista británica. Tras varios años de burlas, el ex delantero de Boca y San Lorenzo salió a aclarar lo que pasó realmente.

“El 7 en mi brazo es por mi inspiración en Pablo Mouche y su forma de jugar. Para mí, fue de lo mejor que sacó Boca, una lástima que se haya ido”, decía el mensaje que publicó el usuario Urielcher2. Mouche respondió con un emoji de músculo, un corazón, un 100 y remató con un “Gracias!!!!”. La respuesta del futbolista fue foco de burlas y memes de otros usuarios, hasta que finalmente la borró.

Mouche y Dua Lipa, el cruce twittero menos esperado

Ese momento quedó en el recuerdo, además de estar en capturas de pantalla que salen a la luz bastante seguida en las redes sociales. Dos años después, el delantero explicó el trasfondo de esta escena y volvió a despertar un gran revuelo.

“Lo hice a propósito para boludear un rato. La gente se agarró de eso y me empezaron a bardear como loco. Se pensaron que me la iba a ganar de verdad, no sé o que no sabía quién era. Si sé quién es, obviamente no me pongo a escuchar los temas. Mirá si va a ser por mí, no me debe ni registrar. La gente se lo tomó en serio”, explicó Mouche en diálogo con TyC Sports.

Tras darse cuenta de este error y la repercusión que se despertó alrededor de este mensaje, el ex-Boca decidió borrar el tuit, lo que fue peor todavía. Sin embargo, el delantero dio su versión de los hechos: “Me comí terribles puteadas, todo, y aparte por mi jermu, ja”.

Dónde está jugando Pablo Mouche

Pablo Mouche se sumó a Atlanta el 8 de febrero de este año. El delantero de 35 años llegó procedente de Barracas Central y firma con el bohemio por un año en condición de libre.

El jugador posee una dilatada trayectoria, destacandose en Boca Jrs., Arsenal, Palmeiras, Lanus, Banfield, Colo Colo y San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos.

Desde su llegada al “Bohemio” el picante delantero disputó 17 partidos en donde marcó dos goles y repartió una asistencia.