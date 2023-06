El día que Messi reveló por qué siempre tuvo la ilusión de irse a vivir a los Estados Unidos

Se viven horas decisivas para Lionel Messi. Mientras que el Barça debe esperar a vender para incorporar, el futbolista rosarino intenta definir su futuro lo antes posible, el cual sería de la mano del Inter de Miami. Es que en los últimos días, los rumores apuntan a que ya habría tomado una decisión y estaría a punto de firmar con el club estadounidense.

Lionel Messi del Paris Saint-Germain hace una mueca durante el partido contra Clermont en la liga francesa, el sábado 3 de junio de 2023 (AP Foto/Michel Euler)

No es la primera vez que el nombre del deportista se relaciona a Estados Unidos. Durante una entrevista en 2020 con el periodista español Jordi Évole, La Pulga expresó su anhelo de irse a vivir a los Estados Unidos. “Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, de sentir esa experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses que me quedan en Barcelona para luchar porque lo se pueda y no pensar en cómo terminará el año, porque no sería bueno que anticipara lo que voy a hacer”.

Y siguió: “Lo que pasa es que en los últimos tiempos me costó adaptarme después de lo que pasó en el vestuario, porque ahora hay mucha gente nueva y poca de la casa, lo que hace que tengamos diferentes culturas, y eso complica a la hora de unir a un vestuario, aunque de a poco lo vamos haciendo”, advirtió en aquel momento.

En quiénes piensa el Inter para rodear a Messi

Según informó Olé, ante la inminente firma de Lionel Messi para formar parte del Inter de Miami, el club ya tiene quiénes acompañarían al 10.

De Jordi Alba (34 años) y Sergio Busquets (también 34), amigos y de mucha confianza de Messi y símbolos del Barcelona, que quedan libres y tienen vía libre para elegir su destino.

Luis Suárez, otro íntimo del 10. El delantero hoy está jugando en el Gremio desde principio de este 2023 (luego de un paso por el club de su vida, Nacional de Montevideo) pero en caso de que quisiera, podría salir del equipo de Porto Alegre, según pudo saber el mismo medio.

Cuándo juega Leo Messi su último partido en el PSG

Leo Messi disputará su último partido el sábado desde las 15.30 en el PSG, donde su contrato termina el 30 de junio.