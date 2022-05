El abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, rompió el silencio y habló de la causa en la que el delantero de Boca es investigado por abuso sexual.

“Me dijo que el hecho no existió, que fue sexo consentido”, dijo en eltrece.

“Sebastián y la denunciante nunca fueron pareja, quiero aclarar”, explicó el abogado.

“Cuando hablé con él me dijo que nunca pasó lo que dice la denuncia, me dio su versión de los hechos, y los hechos no exitieron. Me explicó que fue sexo consentido”, contó.

Las pericias psiquiátricas a la víctima determinan que hubo abuso sexual

Sebastián Villa está cada vez más complicado. Además de los comprometedores chats que circulan en las redes sociales, el informe del examen psiquiátrico que realizaron a la denunciante indica que la víctima siente “angustia” cuando tiene que relatar los hechos y que presenta un “estrés post traumático, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social”.

El informe psiquiátrico a la víctima y remarcó que sufrió "abuso". Foto: tn.com.ar

El perito determinó que la joven no tiene perfil de “fabuladora” y no hay indicios para que se crea que se haya inventado el episodio.

Según el reporte, “los hechos materia de investigación no alcanzaron a corromper el normal desarrollo sexual esperado para la edad biológica y mental de la víctima”. Pero si detacó que hay episodios de “angustia”, que derivan en “trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social”.