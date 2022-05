El caso de Sebastián Villa sumó un nuevo episodio. Un periodista mostró más conversaciones de la denunciante con el colombiano, que lo comprometen aún más.

Rolando Barbano contó en Telenoche la última actualización de la causa del delantero de Boca. Podría leerse como un intento de persuasión del colombiano, que no quería que el caso avanzara.

El chat de Sebastián Villa y la denunciante. Foto: Telenoche

“Tú eres buena, eso lo se”, le escribió el futbolista. La mujer le contestó más tajante: “Fui demasiado buena ya”.

Fue entonces cuando Villa lanzó otro polémico mensaje: “Ahora estoy arreglando con el vecino que llamó a la poli”. El episodio habría generado ruidos y sonidos extraños para alguien de la zona, que alertó a la Policía. El colombiano intentó convencer a la mujer de que no realizara la denuncia.

“He tomado una decisión”, sostuvo ella. Con notoria incomodidad, Villa respondió: “¿Cómo así? Tú a mi me quieres y yo siempre te he llevado bien. Veámonos y hablemos”.

Diferencias en las declaraciones

Las pericias psicológicas que le realizaron a la denunciante reflejaron que hay indicios de abuso sexual.

Sin embargo, las declaraciones de la médica que la atendió aquella vez mostraron otra mirada. No pudo constatar que haya sufrido el ataque sexual por parte del futbolista de Boca.