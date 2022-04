Boca se enfrenta este domingo en la Bombonera con Lanús por la fecha 10 de la Copa Liga Profesional. A las 19 horas el equipo de Sebastián Battaglia sale a la cancha con varios cambios.

Boca visita a Lanús en el sur de Buenos Aires (Foto: Fotobaires).

Como ya adelantó el técnico en conferencia de prensa, Eduardo “Toto” Salvio no participará en esta ocasión. Pero esa no es la única dificultad que enfrenta en el dia de hoy el equipo xeneixe. Las lesiones tienen en jaque al plantel: Agustín Rossi, Carlos Zambrano, Jorge Figal, Carlos Izquierdoz y Gabriel Aranda, no podrán jugar.

Posibles formaciones: