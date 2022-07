Daniel Passarella rompió el silencio por primera vez desde que se había reportado que sufría enfermedades neurodegenerativas y aseguró que sufrió un episodio de depresión. En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el eterno capitán despejó dudas y se anticipó a participar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

El Kaiser despejó dudas y dijo: “Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuantos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá”.

Según se había informado, Daniel Passarella tenía una enfermedad neurodegenerativa parecida al ELA. Sin embargo, la familia desmintió todo. Foto: WEB

En una entrevista con el medio deportivo italiano, donde Passarella es uno de los grandes jugadores que pasaron por la Fiorentina, el campeón del mundo de 1978 y 1986 con la Selección Argentina aseguró que hasta sus ex compañeros se preocuparon por su estado de salud como Giancarlo Antognoni. “Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años”, aseguró.

A través de una investigación publicada por Olé, se había publicado que el ex director técnico y expresidente de River Plate, sufría una dolencia similiar a la de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que no solo le causaba secuelas físicas sino también neurológicas.

El comunicado de prensa de la familia de Daniel Passarella. Foto: @GustavoYarroch

Sin embargo, para desmentir estas versiones, la familia del exdefensor de la Selección Argentina aseguró que atraviesa “un estado de tristeza con signos de depresión”, el cual estaría vinculado a su aislamiento durante la pandemia de COVID-19, que lo mantuvo lejos de sus amigos más cercanos.

Daniel Passarella, ¿con destino en Qatar 2022?

Uno de los temas que tocó con el medio italiano es sobre sus futuros compromisos que redondeen el mundo del fútbol y si tenía pensado visitar Italia en los próximos meses, lugar donde es muy querido por su paso como futbolista. Además, comentó que lo invitaron al próximo congreso de la FIFA a raíz del Mundial de Qatar 2022.

Daniel Passarella levantó la Copa del Mundo en 1978 y fue parte del plantel del Mundial 1986.

“Espero que pronto. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar sola, porque como le escribí a mi amigo Gianca Passarella durará mucho”, señaló.