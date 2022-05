La Copa Argentina es el torneo en el que participan todos los clubes del país. De todas las categorías. Ahora también quieren jugarla Peñarol y Nacional de Uruguay.

Los dos clubes más grandes del país vecino, hace años que marcan una gran diferencia con el resto. Muchas veces terminan definiendo mano a mano al campeón de la liga local. En Copa Libertadores y Sudamericana la historia viene siendo diferente. Ambos equipos no han podidos hacer buenas participaciones en ninguno de los dos torneos continentales. La idea es mejorar su competencia sumándose a la copa de nuestro país. Quieren subir su nivel.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, le pedirá a Claudio "Chiqui" Tapia que invite a los clubes uruguayos a la Copa Argentina. Foto: SC_ESPN

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó que próximamente viajará hacia Buenos Aires. Una vez aquí, se reunirá con el mandamás de la AFA, Claudio Tapia. Allí le planteará la idea de sumar a las dos instituciones uruguayas a la Copa Argentina. “Puede ser un condimento para la Copa invitar a los dos grandes de Uruguay. En septiembre y octubre lastimosamente casi siempre llegamos los dos eliminados de los campeonatos internacionales, si todos los años en esa época no tenemos doble competencia por qué no ir a buscarla y en vez de ser banca, ser punto contra Boca o River”, declaró.

Sus palabras las dijo en el programa Las Voces del Fútbol de Radio Fénix. Allí también aclaró que por ahora, es su idea. Todavía no sabe si los dirigentes de Nacional lo acompañarán. “Voy con el planteo, no sé las normas del fútbol uruguayo de si podemos quedar afuera de la actividad local y tampoco sé si Nacional nos acompañaría. Voy a tirar la primera semillita, no nos vamos a saltear ninguna etapa”, dijo sobre el final de la entrevista.