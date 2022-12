Claudio “Chiqui” Tapia: “No tengo dudas de que Scaloni va a seguir como DT de la Selección”

Tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, los integrantes de la “Scaloneta” son el centro de la escena. Es por esto en las últimas horas Claudio “Chiqui” Tapia se refirió al futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Con la Copa del Mundo: el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia (Gentileza / Diario de Cuyo)

El presidente de la AFA estuvo en un acto organizado por San Juan junto al gobernador Sergio Uñac y brindó una conferencia de prensa en la que comentó que no tiene dudas de la continuidad del DT en la albiceleste.

“Es el técnico de la Selección argentina. Ambos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí de palabra. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”, expresó.

El gobernador sanjuanino Sergio Uñac y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en conferencia de prensa (Gobierno SJ)

Por su parte, Uñac trató al dirigente como “un amigo” y le dijo: “Es tan grande el logro que excede a la AFA, a los dirigentes, lo que lograste vos y tu equipo, es que los argentinos nos sintamos parte de algo tan importante como la obtención de la Copa del Mundo”.

Cuál es el objetivo de la AFA con Scaloni

El objetivo para la AFA es cerrar el acuerdo definitivo y la firma de Scaloni que confirme la renovación de contrato anunciada por Claudio “Chiqui” Tapia en septiembre. A pesar de que manifestó su intención de seguir en el cargo que asumió en agosto de 2018, el DT todavía no renovó el contrato.

Claudio "Chiqui" Tapia, Lionel Messi y Lionel Scaloni en su arribo a la Argentina luego de lograr la Copa del Mundo. (AP)

“Cuando me tocó tomar la decisión que fuera el técnico el 99% no estaba de acuerdo, pero no se animaban a decirlo, sí pensaban que estaba loco”, manifestó el dirigente sobre la elección de Scaloni.