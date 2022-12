Efecto Mundial: Un bar rosarino inauguró “La Scalomesa” en honor a Lionel Scaloni

La consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar no para de generar repercusiones. A los variados homenajes que incluyeron tatuajes, caravanas, promesas y celebraciones, se suma un particular reconocimiento que el dueño de una fonda rosarina hizo al DT del albiceleste Lionel Scaloni.

Cristian Carpanetto, titular de La Fonda ubicada en Roca e Ituzaingo, explicó que el entrenador era habitué del lugar, donde pasaba largas horas trabajando con su computadora y por eso, a modo de agradecimiento decidieron plotear la mesa donde se sentaba. Esto ocurrió cuando la Selección aún no ganaba la Copa y ahora la “Scalomesa” adquirió un valor agregado sin igual.

“Cuando alguno lo reconocía, Scaloni no tenía problemas en sacarse fotos. Se daba con todo el mundo y eso habla muy bien de su don de gentes”, expresó Carpanetto, e incluso contó que debido a que mucha gente lo reconocía y le pedía fotos, llegaron a ofrecerle una oficina dentro del local, pero él no tenía problemas en interrumpir su trabajo para fotografiarse con los fans e intercambiar palabras.

La donde el DT Lionel Scaloni trabajaba en Rosario. Foto: La Capital

“Yo no me animé a sacarme fotos con él, pero mis amigos sí. Yo no quería molestarlo, sobre todo teniendo en cuenta que soy el titular del bar”, confesó.

¿Cómo surgió “La Scalomesa”?

El rótulo de la mesa fue diseñado por la esposa de Carpanetto. La “Scalomesa” se encuentra en una parte tranquila y reservada de La Fonda, decorada también con gigantografías de otros dos orgullos santafesinos: Lionel Messi y Ángel Di María.

Según cuentan testigos, el DT llegaba siempre con su mate y su computadora para trabajar y de vez en cuando pedía agua caliente para seguir tomando. La mayoría de las veces iba solo, con ropa deportiva y auriculares.

Consultado sobre si Scaloni sabe de la existencia del homenaje, el dueño dijo no estar seguro, pero sostuvo que la intención es mandarle fotos: “estamos seguros que le gustará la idea”.