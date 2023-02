A una semana de los premios “The Best”: Messi, Scaloni y el “Dibu” Martínez son los grandes protagonistas

Los “The Best FIFA Football Awards” honran anualmente a los miembros más destacados del deporte más popular del mundo. La primera ceremonia se celebró en los TPC-Studios de Zúrich, donde se coronó a los mejores jugadores y entrenadores del fútbol masculino y femenino. Ahora, la premiación tendrá lugar en París, el próximo 27 de febrero, con 3 argentinos como grandes candidatos a mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero.

Recientemente, FIFA dio a conocer a los tres finalistas al premio “The Best” que se le entregará al Mejor Futbolista del Año. La evaluación comprende el período que va desde el 8 de agosto de 2021 al 18 de diciembre de 2022, lapso en el cual la selección argentina se consagró campeona en el Mundial Qatar 2022, con Lionel Messi como máxima figura.

Justamente el ‘10′ argentino es uno de los candidatos a quedarse con el galardón en una terna que comparte con los galos Karim Benzema y Kylian Mbappé. En 2019, el rosarino ganó el premio por primera y única vez, imponiéndose por delante del neerlandés Virgil van Dijk y del portugués Cristiano Ronaldo.

La terna a Mejor Futbolista del Año, con Karim Benzema, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Foto: FIFA

En caso de recibir la distinción, alcanzará al polaco Robert Lewandowski y a Ronaldo como máximo ganador, con dos cada uno. Desde que se realiza la gala, año 2016, solo una vez la ‘Pulga’ quedó fuera del podio: fue en la edición de 2018, cuando terminó en el quinto lugar tras la actuación de Argentina en el Mundial de Rusia.

El ganador de ese año fue el croata Luka Modric y quienes completaron el podio fueron Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah. Cabe recalcar que en las demás galas, el actual delantero de París Saint Germain terminó segundo en tres oportunidades (2016, 2017 y 2021) y tercero en la restante (2020).

Lionel Messi: estadísticas que invitan a soñar

En cuanto a su actuación en el certamen ecuménico, el capitán albiceleste recibió el Balón de Oro al igual que en Brasil 2014. De este modo, Messi se convirtió en el primer futbolista en ser elegido dos veces como el más destacado de una Copa del Mundo (el premio se entrega desde España 1982).

Además de su gran desempeño durante el 2022, el triunfo de Messi en la Copa Mundial definió su año. El ‘10′ fue el goleador del equipo con siete tantos, el máximo asistidor con tres y también el mejor, estadísticamente hablando, con una calificación promedio de 8.27 según SofaScore.

Más argentinos nominados a los premios “The Best”

Emiliano Martínez es uno de los finalistas a los premios FIFA The Best para quedarse con el galardón al Mejor Arquero de 2022. El capitán de Aston Villa comparte la terna final con el belga de Real Madrid, Thibaut Courtois, y el marroquí de Sevilla, Yassine Bounou, ‘Bono’.

La terna a Mejor Arquero de 2022, con "Dibu" Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bounou, "Bono". Foto: FIFA

Las actuaciones del “Dibu” fueron determinantes en el camino de la selección argentina hacia la consagración en el Mundial Qatar 2022,y además le permitieron al marplatense ubicarse entre los más destacados del planeta en su puesto. Ahora, luego de confirmarse su lugar en la terna definitiva, el arquero de la albiceleste buscará convertirse en el primer argentino en ganar dicho premio.

Por su parte, Lionel Scaloni fue elegido entre los tres finalistas en los premios The Best para ser galardonado como el Mejor Entrenador de la temporada 2022. Scaloni sólo ha conocido la derrota una vez en sus 43 últimos partidos como seleccionador de Argentina.

La nómina la completan dos colegas de Scaloni que actualmente se desempeñan en clubes: ‘Pep’ Guardiola, que se encuentra envuelto en rumores por una posible salida de Manchester City y Carlo Ancelotti, quien este sábado afrontará su sexta final de Mundial de Clubes en el duelo entre Real Madrid y Al-Hilal de Arabia Saudita, dirigido por el argentino Ramón Díaz.

La terna a Mejor Entrenador de 2022, con ‘Pep’ Guardiola, Lionel Scaloni y Carlo Ancelotti. Foto: FIFA

Cabe destacar que cuando le consultaron a Carlo Ancelotti por quién debería ganar el premio en su terna, el entrenador aseguró: “Hablo en tercera persona. Son tres entrenadores que han tenido un éxito muy grande en esta temporada y creo que los tres merecen ganar. Gana uno solo. El que no lo gane, no tendrá que hacer otra cosa que no sea felicitar al que gana”.