Los mejores momentos de la entrevista de Lionel Messi luego de consagrarse como campeón del mundo

Lionel Messi, quien rompió el silencio el pasado lunes, brindó una nueva entrevista, donde reveló un poco más de la intimidad de la selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Entre tantas perlitas; su “pedido” a Montiel en los penales ante Francia, los festejos en el país, el golpe con Arabia, la atajada del Dibu Martinez, la emoción al ver las tres estrellas en la camiseta y mucho más.

Lionel Messi tomó mate con la Copa del Mundo en Ezeiza. Foto: @leomessi

En diálogo con el diario Ole, el capitán compartió las emociones que lo interpelaron al salir campeón del mundo: “Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante. Incluso, cuando lo veo, más que ese momento... Capaz por vivirlo más tranquilo, ya habiendo pasado un tiempo, verlo me emociona aún más. Veo muchos videos hasta el día de hoy”.

Además, se refirió al video viral donde se lo puede ver hablando al cielo en la tanda de penales ante Francia, aclaro que era un pedido para Montiel: “Vi que se dijo que estaba hablando al Diego o a mi abuela... La verdad le pedí a Dios, como le pedí siempre. Le pedí a Dios y le hablaba a Montiel. Por favor hacelo, Cachete, que termine acá”.

Sobre aquella imborrable final, el capitán argentino declaró que: “Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué, pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente... Pero termino mi carrera con eso”.

La Selección Argentina se consagró campeón del mundo.

Sobre el Mundial 2026 dijo que, “Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene...”.

La emoción de Messi al ver las tres estrellas en la camiseta

“Para cualquier jugador lo máximo es ganar un Mundial, es como cerrar todo, terminar con un Mundial y decir que gané todo en mi carrera. Es algo único, cerrarlo de esta manera y ver la alegría que le dimos a la gente. Fue un mes que el argentino disfrutó muchísimo y lo pudimos sacar un poquito de esa angustia que vive”.

"No la había visto"



Leo Messi se emocionó cuando vio por primera vez en persona la camiseta con las tres estrellas, aseguró que "es impresionante" y agregó: "Es terrible el poder decir que somos campeones del mundo".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/6TCZJtaa3g — Corta 🏆 (@somoscorta) February 2, 2023

Francia y la atajada del Dibu en la final: “Sufrí más después viendo los vídeos”

“La jugada del Dibu fue tan rápido todo que, en ese momento, no lo viví como realmente fue. Enseguida hubo una contra nuestra. Sufrí más viendo los videos que en ese momento. Una jugada tan rápida...”.

El francés reveló el trauma que le dejó la atajada de Dibu Martínez en la final del Mundial. EFE

El mundo quería que salga campeón: la perspectiva de Messi

“La gente vio todo lo que peleé para intentar conseguir ese objetivo. A mucha gente le parecía injusto lo que había vivido con la Selección. No a nivel resultado, sino al nivel de muchos reclamos, muchos periodistas matándome feo. Creo que la gente que me quiere y me quiere ver bien, que es mucha, creo que iba por ahí también. Querían que se me dé y dar vuelta todo lo que había pasado”.

Cómo vivió el Mundial

“Fue increíble todo el Mundial, más allá de lo personal. Cómo lo viví, cómo lo disfruté... Lo estaba viviendo de otra manera, disfrutando mucho más, como en la Copa América. Estaba muy relajado, tranquilo, confiado en nosotros. Se iban dando las cosas prácticamente sin querer. Estábamos tan bien que las cosas venían solas”.

Agüero llevando en andas a Messi en el Mundial de Qatar (AP)

¿Hay Messi en el Mundial 2026?

“Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene. Pero ya te digo... No me adelanto en nada. Es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo, es difícil. Depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 36 años. Voy a ver para dónde va mi carrera. Depende de muchas cosas”.

La renovación de Lionel Scaloni

“Ojalá termine de firmar y siga. Aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la Selección y este grupo que viene creciendo con él. Todavía son gente joven y seguir con este proceso sería espectacular. Es una decisión de él. Sea cual sea, es entendible. También ganó todo como técnico y esto es fútbol. La próxima Copa América le va mal y le van a volver a pegar... También puede buscar otros desafíos. No hablé con él después del Mundial. Sí, antes y durante, mucho. Después, vacaciones y cada uno en la suya. Decida lo que decida, va a estar bien. Ojalá decida continuar, va a ser lo mejor”.

“Hay muchas cosas personales que tiene que poner en la balanza y ver qué es lo mejor para él y su familia. Es una persona muy familiar e influye mucho”.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, una sociedad exitosa en la selección argentina de fútbol. (AP / Archivo)

El Topo Gigio a Van Gaal “salió en el momento”

“Salió en el momento. No tenía nada pensado. Incluso cuando se pusieron 2-1 reflexioné ‘para qué mierda lo hice’. Encima nos empataron... Había visto lo que dijo Van Gaal antes del partido. Me molestó porque yo no le falto el respeto a nadie, nunca hablo de nadie y mucho menos antes de un partido. Me molestó porque hablé con mucho respeto de él también, cuando me preguntaron por Países Bajos”.

"Cuando Holanda se puso 2-1 dije para qué mierda hice el Topo Gigio"



Leo Messi contó que los dichos de Van Gaal en la previa del partido le molestaron "porque yo nunca le falto el respeto a nadie" y agregó: "Yo había hablado con mucho respeto de él también". pic.twitter.com/sbEYUnKksd — Corta 🏆 (@somoscorta) February 2, 2023

Messi y su recordado “andá pa’ allá” en el Mundial

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso. Y, cuando pasa algo y se pelean entre ellos, lo tiran... Alguno que otro lo usa. Fue un momento en caliente. Hoy, después de haber pasado todo lo que pasó, no me gustaba verme de esa manera. No pensaba en nada. Fue un momento de calentura, un partido muy caliente por lo que se habló antes, durante el partido y cómo terminó. Queda como una anécdota”.

"Los chicos me cargan con eso"



Leo Messi confirmó que sus hijos usan la frase "anda pallá bobo" cuando "se pelean entre ellos o discuten en joda" y agregó: "Quedó como una anécdota".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/IVP0R640si — Corta 🏆 (@somoscorta) February 2, 2023

El recibimiento en PSG y su relación con Mbappé

“No me gustan esas cosas. Si bien obviamente agradezco y fue algo muy lindo, a mí me da vergüenza ser el centro y que me traten de esa manera. Pero bueno, fue lindo tener el reconocimiento de toda la gente que trabaja ahí y con mis compañeros”.“Hablamos por encima del partido, de los festejos, de cómo se vivió en Argentina. Nada más. Pero bien, re bien”.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros de equipo en el Paris Saint Germain, rivales en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. (AP) Foto: AP Photo/Francisco Seco

“Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo, y yo no quería saber nada en ese momento. Por eso tampoco quiero hablar del tema. Ningún problema con Kylian, todo lo contrario”.