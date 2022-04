Una taxista de 59 vivió un terrible episodio cuando fue sorprendida por un pasajero que la agredió con un cuchillo para robarle. El hombre se subió al taxi en el barrio Pirayuí en Corrientes con destino a la zona de Bajo Pujol. Cuando estaba por pagar el viaje sacó el arma blanca y le dijo: “Si no me entregas todo, te hago boleta”.

Luisa trabaja desde hace 9 años como taxista y el pasado domingo vivió una traumática situación mientras realizaba sus habituales recorridos por Corrientes. “Me puso un cuchillo en el cuello y me pidió lo que tenía. Se llevó dos celulares, porque no tenía dinero”, dijo la mujer en diálogo con Programa Desayuno por Radio Dos.

El robo sucedió el domingo en barrio Pirayuí de Corrientes. El delincuente subió al taxi simulando ser un pasajero. (imagen ilustrativa). Foto: Corrientes Hoy

El asalto fue muy violento, Luisa resultó herida y debieron hacerle tres puntos en el mentón. “Forcejeamos y me produjo un corte en el mentón. Me pedía la plata, y yo le decía que no tenia, que se lleve la mercadería que había comprando”, relató la mujer y contó que esta fue la primera vez que vivía una situación semejante.

El momento del robo a la taxista de Corrientes

Luisa recogió al hombre en la calle Cuba. El pasajero le pidió que lo llevara hasta la Aremia donde había un supermercado. Cuando estaban casi llegando a destino le pidió si podía llevarlo una cuadra más por Florentino Ameghino. “Esa calle muere ahí, y cuando hace que me va pagar saca un cuchillo y me pone en el cuello y me dice que si no le entregaba todo me va iba a hacer boleta”, contó la mujer.

“Es una situación fea, espero que no le pase a nadie. Es límite, en la cabeza se te pasan miles de cosas. Nadie imagina como queda, mis hijos están muy angustiados y sobre todo quiero alertar a mis compañeros”. Foto: Radio Dos

En cuanto a cómo se encuentra después del mal momento vivió el domingo mientras conducía su taxi, Luisa dijo: “Anímicamente muy mal. No he llorado, necesito llorar para descargar esto”. Por otro lado, la mujer de 59 años aseguró: “No sentí miedo, siento la importancia del momento, de la situación, me toco bastante dura la situación de vida y cada vez que salgo me digo que una vez más pude, pero la angustia me va durar unos días”.

Luisa fue abordada por el delincuente que simulaba ser un pasajero. La amenazó con un cuchillo y le hizo un corte en la barbilla. Foto: Radio Dos

A pesar de la angustia, el miedo, el peligro y el terrible episodio que vivió en su espacio laboral, Luisa continuará trabajando porque lo necesita para continuar con su vida. “Soy una ciudadana que hace la cosas bien, no es un trabajo fácil para las mujeres pero necesito trabajar para vivir porque soy viuda. Pienso seguir trabajando”, finalizó Luisa.