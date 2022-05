Agustín Borzatto, cabo de Prefectura Naval Argentina, protagonizó una tierna escena cuando un mono de la Reserva Natural Isla Las Damas, Corrientes, lo abrazó. El momento fue captado por una cámara y se viralizó la imagen.

“Pareció como si hubiera estado esperando que alguien le dé cariño”, aseguró el hombre en diálogo con Radio Sudamericana. El pequeño le dio un abrazo mientras se realizaba el censo en la reserva, a algunos kilómetros de la ciudad de Goya.

“Nos acercamos a la Isla Las Damas para hacerle el censo a una persona que vive ahí. En ese momento, este monito se me acerca y de la nada me abraza, a lo que yo respondo abrazándolo también. El abrazo del mono fue algo que nunca me pasó, y no tiene explicación”, recordó.

El emotivo abrazo que le dio un mono a un cabo dePrefectura en la Reserva Natural Isla Las Damas Foto: Radio Sudamericana

Opinó que a través de estos gestos es que los animales hablan, y agregó: “Yo lo tomé como el abrazo de un hijo o un hermano. Ojalá que muchos puedan tener la suerte de vivir algo así”.

Según le informaron al cabo, el mono era de Goya hasta que, hace poco tiempo atrás, se lo llevaron a Isla Las Damas. Por desgracia al ejemplar le cuesta integrarse con otros miembros de su especie, por lo que no formó una familia todavía.