A través de su Instagram, Wanda Nara sorteó un Peugeout 208 Active. El lunes 14 anunció al ganador y la correntina Agustina Ramírez se llevó el vehículo, pero se enteró al despertar de su siesta.

La joven, oriunda de Paso de los Libres, Corriente, y nieta del famoso José Alberto Antonio “Negro” Zambón, había participado de la rifa en las redes, al igual que un millón de personas más que siguen a la mujer de Mauro Icardi.

Wanda Nara sorteó un auto y ganó una correntina. Foto: @wanda_nara

Luego de anunciarla como ganadora desde Instagram, Nara se comunicó con ella para avisarle que recibiría el 0 km.

La correntina que ganó el sorteo de Wanda Nara. Foto: Captura de pantalla

“Me dormí una siestita y me levanté con mi más ni menos un MENSAJE DE WANDA NARA QUE ME GANÉ UN AUTO”, redactó Ramírez en su cuenta de Twitter.