Maxi es un joven correntino que colocó una caja solidaria en la puerta de su negocio para todo aquel que necesite llevarse un alimento. Lamentablemente, ayer una persona que estaba en una camioneta se robó la caja entera.

El cartel que colocó Maxi en la caja decía: “si necesitás, llevá. No todo, es para compartir”. La propuesta del dueño del almacén, ubicado en el barrio Mil Viviendas, consistía en ayudar a los que menos tienen para comer.

La movida solidaria no resultó como el comerciante esperaba, porque una persona abusó de la buena predisposición de él y se llevó absolutamente todo lo que contenía la caja. En diálogo con Radio Dos, el correntino dijo que “el que lo hizo no tiene necesidad”.

Lo triste de toda la situación es que la consigna no se cumplió, porque la persona que se llevó los alimentos y artículos del almacén realmente no lo requiere como otras personas que no pueden acceder económicamente a comprarse los productos

“Se fue multiplicando la góndola pública hasta que de un momento a otro desapareció”, recordó Maxi. Aunque tuvo un percance, el joven afirmó que volverá a colocar la caja en la puerta del negocio para seguir ayudando.

Además, muchas personas siguen sumando su colaboración, ya que compran mercadería y la dejan en la caja solidaria que estará nuevamente en exhibición.