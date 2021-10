En el inicio de la carrera proselitista hacia las elecciones legislativas nacionales del 14 de noviembre próximo, ocurrió una polémica inédita en la provincia de Corrientes. Los escenarios usados por el oficialismo provincial, Encuentro por Corrientes (ECO) para las presentaciones de sus candidatos a legisladores provinciales y al municipio.

“Hay límites que no podemos y no debemos sobrepasar. Una campaña no es una guerra, no es ‘vale todo’. No compartimos esa concepción. Para nosotros la política es una herramienta de transformación social, de construcción de equidad y oportunidades de progreso para todos; respetando al que piensa distinto y fundamentalmente siendo solidario con los más vulnerables”.

Vecinos esperan el inicio del acto proselitista del oficialismo provincial encabezado por la UCR. Ocurrió la semana pasada. WhatsApp

“Nos solidarizamos con los alumnos y alumnas, con las y los docentes, con los tutores que se sintieron avasallados por personas que, con autoritarismo e impunidad, pretendieron imponerles qué decir, qué pensar y qué votar”, expresó en un comunicado el Frente de Todos.

Apuntaron de esa forma a “las acciones de campaña que los candidatos Reni Buján, Irma Zaponni, “Peteco” Vischi, Gabriela Valenzuela y otros hicieron en los colegios Normal y Técnica de San Luis del Palmar; son un claro abuso de poder y coerción frente a las y los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a funcionarios provinciales y candidatos de la alianza”.

La alianza encabezada por el PJ recibió las quejas de docentes y alumnos que recibieron la visita de los candidatos en dos escuelas de la localidad. Frente de Todos.

Municipios

San Luis del Palmar es una de las 15 localidades del interior correntino que este 14 de noviembre, además de las elecciones nacionales legislativas, realizarán comicios locales para renovar intendentes, viceintendentes y concejales. Todos eses municipios son gobernados por el peronismo.