Fallo inédito en Corrientes: la Justicia fijó un régimen de visitas para un perro salchicha

Un fallo insólito ocurrió en Corrientes: se dictó una medida cautelar para permitir que ‘Pope’, un perro salchicha, pase los fines de semana con una mujer. El perro había sido adquirido por una pareja, la cual ambos aportaban económicamente para su cuidado, pero tras su separación, el muchacho se lo quedó y la joven reclamó seguir viéndolo.

Medida cautelar para ‘Pope’

La medida cautelar fue dictada por la jueza Carolina Macarrein haciendo hincapié en considerar al perro como “un ser sintiente”. Esta resolución a favor de los derechos del animal fue solicitada por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados local ante el Juzgado de Familia N°4 y se trata de una medida inédita.

A través de las redes sociales, la Organización celebró la noticia: “Tenemos el agrado de informar que el 13/12/2023, se dictó la primera ‘medida cautelar’ haciendo lugar a un ‘régimen de comunicación a favor de Pope (animal no humano, cachorro de un año de edad) peticionado por una ex pareja del actual conviviente humano’ (quienes se comportaban y ejercían el rol de padre y madre respectivamente para con el pequeño Pope)”.

El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes celebró la noticia en sus redes sociales. Foto: Facebook

Además, detallaron que es el primer régimen de comunicación que no surge de un Convenio de Divorcio: “En esos términos, sería el primero a nivel país, lo cual significa un importante avance en el reconocimiento de Derechos a los Animales No Humanos y su tratamiento como seres sintientes y no como ‘cosas’”, continuó la publicación.

“Refleja el importante cambio de paradigma que ya tiene la sociedad respecto a las relaciones en lo que se denomina ‘familia interespecie’ y las consecuencias de sus vicisitudes”, agregaron.

“La Resolución es la Nro. 17156 de fecha 13/12/2023. Firmada por la Dra. Luisa Carolina Macarriein, Jueza, Titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4. La resolución fue dictada en carácter de medida cautelar, hasta tanto se decida la cuestión de fondo, derechos de las partes y acuerdos que hubiere”, finalizaron desde el Instituto.

Fundamentos del fallo

La letrada sostiene: “‘Pope’ es un perro salchicha de un año, adquirido por la pareja separada, vivía con su dueño y la mujer lo veía cotidianamente, hasta que surgieron problemas en la relación y el vínculo se cortó”, según accedió IProfesional.

Luego de la separación “la dueña no pudo tener más contacto con ‘Pope’, por lo que se presentó ante la Justicia para revertir esta situación, lo que finalmente logró tras la medida de la jueza Macarrein”, agregó la titular.

Por otro lado, afirmó que la resolución “se basó en la necesidad de mantener el vínculo materno-filial que existía, considerando a la mascota un ser sintiente”. De esta manera, el Poder Judicial de Corrientes indicó que el próximo 7 de marzo de 2024 a las 9 de la mañana se va a realizar una audiencia con la participación de las partes.