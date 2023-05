Corrientes: a través de una carta le contó a un compañero que su padrastro abusó sexualmente de ella

El subjefe de la División Anti arrebatos de la Policía de Corrientes, J.G. Oliva, fue demorado en las últimas horas después de ser denunciado por supuesto abuso sexual a la hija de su pareja, quien tiene 14 años.

Según informó Radio Sudamericana, la menor habría sufrido abusos sexuales desde los 6 años y fue ella misma quien contó su caso a través de una carta que le escribió a su compañero de la escuela.

El nene se asustó por lo que leyó en el papel, le sacó una foto y le mostró a su mamá. Por esa razón, la mujer se contactó con la tía de corazón de la niña y no sabían cómo actuar porque se trata de un funcionario policial.

Finalmente, la tía de corazón de la niña no pensó ni un segundo más y fue a realizar la denuncia. Ahora, esta mujer quedó a cargo de la menor de manera provisoria por orden de la Justicia de Corrientes.

El momento en el que el padrastro de la víctima fue detenido. Foto: Radio Sudamericana

El lunes por la mañana, Débora, una mujer que es conocida por ayudar a denunciar casos de abuso sexual, acompañó a la tía de la víctima. “Me asesoré con abogados sobre lo que tenía que hacer, fuimos a Fiscalía y allí le tomaron la denuncia a la tía que tenía pruebas suficientes: la carta, fotos de mensajes de WhatsApp y audios de la nena contándole cosas a la prima”, enunció.

“Cuando la nena me contó fue aberrante lo que me decía y más me obsesioné con el caso. Le dije que no estaba sola y que contaba conmigo”, expresó Débora. “Por la tarde fuimos a los peritos, entró la tía del corazón y salió llorando y me dijo que fue aberrante lo que le dijo la ginecóloga”, contó.

Las pericias físicas y psicológicas confirmaron que la menor fue abusada sexualmente

Sonia Meza, la fiscal de Instrucción N°4 es la que lleva el caso adelante y comunicó que las pericias físicas y psicológicas confirmaron que la menor de edad fue abusada sexualmente.

“Su aprensión se convirtió en detención y mañana se formalizará la imputación. Es un delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia”, dijo la fiscal en diálogo con el medio radial de la provincia.

La víctima le confesó a la psicóloga que sufre abuso sexual desde los 6 años aproximadamente. En este marco, la jueza de Familia, Nora Infante, dictó una resolución para que la menor “no vuelva a ese ambiente donde estaba el agresor y dispuso que se quede con la tía del corazón”.

En cuanto a la madre de la víctima, Débora dijo que ella “tiene una operación muy grande en la cabeza y está medicada con pastillas muy fuertes, no está bien. Duerme mucho, creo que no sabía nada”.

“Pienso que es una madre que era una víctima más de este hombre, también tiene otros hijos de 13 y 15 años”, quienes tampoco tenían conocimiento porque el acusado “actuaba cuando no estaban o a la madrugada cuando le llegaba a la nena en la habitación”, relató la correntina.

Ahora, la Justicia evalúa cuál es el rol de la madre de la víctima y están realizando un informe socio ambiental y un sondeo vecinal.