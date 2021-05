Una especie de antesala al infierno. En un pasillo del Hospital de Campaña se ve a personal médico con trajes similares a los de astronautas y gente, mucha gente en situación de espera. Conectados a sueros y a oxígenos. A quienes se les puede ver los rostros denotan un estado físico y anímico muy golpeado, son los inminentes internados Covid-19 provenientes de diferentes puntos de la provincia de Corrientes.

La imagen, impactante y apocalíptica, circuló ayer por mensajes de Whatasspp y en redes sociales con una frase más apocalíptica aún: “Colapsó el Hospital de Campaña”.

Hasta este viernes 21 de mayo al mediodía había 261 pacientes internados, 50 en terapia intensiva Gobierno de Corrientes

Autoridades sanitarias de la provincia explicaron la fotografía: “Es importante que sepas que cada persona que ingresa tiene un protocolo que realizar: una tomografía y laboratorio que sirven para establecer los criterios de internación (de acuerdo a la indicación de los médicos)”, explicaron desde el Gobierno provincial.

“Esto conlleva tiempo, y por consiguiente hay días que la espera en la guardia es larga”, agregaron.

Tras la explicación reiteraron a la población que ante síntomas graves como ser dificultades para respirar, la gente acuda al servicio de guardia en el Centro Asistencial que está ubicado en el Hogar Escuela.

Y remarcaron que para la internación se debe cumplir con un protocolo de exámenes médicos previos, especialmente de gente que llega sin haber hechos consultas previas en otros centros asistenciales y que eso lleva tiempo de espera.

Más médicos

A su vez, también en la jornada de ayer, las autoridades sanitarias informaron que se contratarán más médicos del interior provincial para que se sumen al Hospital del Campaña.

“La convocatoria es por prevención, porque seguramente en los últimos días va a aumentar la demanda en terapia intensiva”, explicó Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña.

“El Hospital de Campaña tiene una capacidad de hasta 300 respiradores y esperemos que no lleguemos a esto. Hasta este momento está ocupado el 22 por ciento de ocupación de los respiradores. El problema no son las camas sino el número de personal de salud disponibles para atender a los pacientes, lamentablemente no podemos clonar personas y se vienen semanas muy duras en Corrientes”, fue el diagnostico dado por médico.

Fase 3

La provincia desde el pasado jueves 20 de mayo está en fase 3 con limitación nocturno para circular. Toque de queda entre las 00:00 y las 07:00. Además de reducción en el horario de comercial hasta las 21.