Tras los anuncios nacionales de poder no usar el barbijo en la vía pública, hasta este jueves al mediodía el Gobierno de la provincia de Corrientes no informó si adherirá o no a esa decisión de las autoridades sanitarias federales. Hasta el momento solamente tres municipios se plegaron al uso no obligatorio de barbijo en la vía pública o al aire libre: Paso de los Libres, Gobernador Virasoro y Curuzú Cuatiá, a través de sus intendentes informaron que adhieren a lo establecido a nivel nacional.

La provincia de Corrientes espera además lo solicitado por el gobernador Gustavo Valdés a las autoridades de migraciones, liberar los tres pasos fronterizos que tiene: dos con Brasil y uno con Paraguay.

Parques Nacionales

Corrientes posee dos parques nacionales en su territorio: Esteros del Iberá y el Parque Nacional Mburucuyá. Por disposición nacional ambos abrirán al público sin límites de aforo desde el próximo 1 de octubre. En el caso de Mburucuyá, ubicado a 150 kilómetros al noroeste de la capital provincial, las autoridades del Parque informaron: desde el pasado sábado 18 de septiembre reabrió al público el área de acampe para el pernocte de los visitantes, a la vez que ampliará el horario general de apertura diaria, de 8:00 a 19:00.

Cabe recordar que para el acceso al área protegida los/as visitantes deberán presentar el documento de identidad con domicilio de residencia, además de contar con elementos de protección personal, como barbijo y alcohol diluido en agua.

Uno de sus atractivos es tener acceso directo a los Esteros del Iberá. Ministerio de Turismo

Bajos números de contagios

Diariamente la provincia de Corrientes reporta menos de 100 casos positivos y también descendió considerablemente la cantidad de pacientes internados en el Hospital de Campaña.