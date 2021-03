Autorizaron el ingreso al país a los varados en la frontera con Brasil

El juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, ordenó el ingreso al país de un contingente de 86 personas que permanecían varadas en Brasil por las nuevas restricciones impuestas a raíz de la suba de casos de coronavirus, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un grupo que desde el sábado permanecía en la ciudad brasileña de Uruguayana, impedido de cruzar el puente internacional que la conecta con Paso de los Libres. No obstante, luego de que el magistrado resolvió el ingreso las personas deberán realizar una cuarentena de 10 días en la provincia de Corrientes.

El ingreso se llevó a cabo vía terrestre en el marco de un rechazo al hábeas corpus presentado por la organización civil “Apolo base para el cambio”, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que es presidida por Antonio Aimar Fratamico.

En la medida dictada por Fresneda, además de rechazar el hábeas corpus, se ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones a orientar los trámites para registrar el paso internacional del contingente “una vez culminados los hisopados” al grupo, especifica el fallo.

Y además, ordenó al Gobierno de Corrientes a disponer de alojamiento y recursos para una cuarentena obligatoria de 10 días en Paso de los Libres, así como un monitoreo regular por parte del Ministerio de Salud Pública.

No obstante, hasta el momento se sabe que las personas que estaban varadas pudieron ingresar a la provincia aunque no tienen un lugar específico para estar, tal es así que el Dr. Jorge Ferreira Dames, Director del Hospital San José de Paso de los Libres comentó que parte del contingente se encontraba en la calle esperando para para ingresar y que hace al menos 4 días que no se bañan.

“Ninguna de las personas están con síntomas de coronavirus. Están hace 4 días prácticamente sin bañarse, solamente pusieron a su disposición un baño para que hagan sus necesidades fisiológicas, pero nada más”, comentó en diálogo con Radio Sudamericana.

Además, sostuvo que al menos 50 personas ya fueron hisopadas, y que aun esperan los resultados para decidir cómo continuar con el protocolo. “Las muestras ya fueron enviadas al Laboratorio Central de la provincia de Corrientes y los resultados se remitirán al juzgado para que determine cuáles son los pasos a seguir”, añadió el profesional médico.