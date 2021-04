El motociclista que desafió al dolor. Así se conocía a Alberto “Wey” Zapata, el sanjuanino que era un símbolo de superación porque perdió un brazo en un accidente de tránsito pero había vuelto a competir.

Este domingo falleció en una carrera de motos desarrollada en San Agustín, Córdoba, al caer en un salto y ser arrollado por dos competidores.

El pasado 15 de marzo había vuelto a correr en motos, su pasión. Atrás había quedado el grave accidente sufrido en noviembre. Y en la primera jornada del Campeonato MX Patagónico Sur en Rada Tally, Chubut, se quedó con la victoria.

“Fue un fin de semana redondo, ganamos las dos mangas, y a pesar de que me falta un brazo puedo seguir disfrutando y perfeccionándome en esta disciplina que tanto me apasiona. Me llena el corazón poder seguir haciendo esto y recibir tanta ayuda de la gente para poder correr y salir adelante, más allá de los obstáculos que se presenten”, declaró en aquella oportunidad.

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, lamentó la muerte de “Wey”, como otras tantas personalidades de otros ámbitos y del deporte mismo.