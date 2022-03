Previo al inicio de clases en Córdoba, el Ministerio de Educación de la Provincia aseguró que el 99% de los edificios educativos están en condiciones para comenzar. Precisaron que las obras realizadas en verano permitieron que las escuelas estén aptas para el retorno. UEPC opinó al respecto.

“La cartera educativa inició en enero los trabajos integrales de refacción y mantenimiento en 275 edificios escolares de la ciudad de Córdoba, con una inversión que alcanzó los 282 millones de pesos”, detalla el parte del Gobierno.

Además aseguran que, las tareas continuarán en marzo en escuelas que necesitan más intervención. Este es el caso de cinco instituciones de la ciudad de Córdoba (de 715) y 6 del interior provincial (de 3.085).

En la Capital, las escuelas que seguirán en obra son el jardín Federico Froebel, el jardín y primaria Almafuerte, la escuela Bandera Argentina, el colegio Profesor Oscar Malvasio y la institución Cadetes de la Fuerza Aérea. En tanto, en el interior: jardín Manuel Belgrano de Costa Azul Carlos Paz, escuela Martín Avelino Piñero (paraje Negro Huasi), escuela Gregoria Pérez (La Argentina), escuela Mariano Moreno (Río Ceballos), escuela Primera Junta (La Encrucijada) y el Ipem 90 (Laboulaye).

Para todas las instituciones, se llevó adelante un mantenimiento preventivo que implicó arreglo de cubiertas de techo, destape, limpieza y/o reemplazo de cañerías de desagües pluviales. También, se realizaron tareas menores en pintura, electricidad, plomería, revoques, herrería, carpintería, entre otras.

La opinión de la UEPC

Alina Monzón, delegada de Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), indicó a La Voz que se han detectado escuelas con problemas eléctricos, filtraciones, falta de vidrios, malezas, roturas en los baños o en el cerco perimetral.

Sin embargo, precisan que las falencias están en conocimiento de Emergencias Edilicias, el área ministerial que se encarga del mantenimiento.

“Hay problemas históricos, hay problemas nuevos, problemas de gran envergadura que todavía no se han resuelto, obras grandes de hundimiento que están a la espera que se resuelvan los expedientes”, enumeró Monzón, quien destacó que este año la Provincia presentó una planificación anual de mantenimiento.

Y explicó: “La preocupación son las obras no finalizadas y escuelas que no empezaron con las obras. Hay algunas en Capital que tienen dificultades serias y que no empezaron con la ambientación o lo han hecho parcialmente”.

Un relevamiento de la UEPC realizado en 120 escuelas estatales de Capital estima que entre 10 o 15 tendrán dificultades para iniciar las clases total o parcialmente. “En relación a años anteriores es menor la cantidad de escuelas que están con dificultades”, puntualizó la sindicalista.