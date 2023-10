Videos: Talleres afuera de la Copa que lo esquiva, la arenga que no resultó y la maldición de los penales

Para Talleres, la tercera no será la vencida. Boca lo dejó afuera de la Copa Argentina, en la que dos años seguidos fue subcampeón, 4-1 por penales tras empatar 1 a 1 en Mendoza y ante una multitud, por cuartos de final. En 90 minutos en los que fue largamente superado.

Porque la estadística dirá que Talleres perdió por penales ante un Boca que es infalible por esa vía. Pero la realidad, lo que reflejó el trámite del encuentro, es que salvo el gol con el que Gastón Benavídez puso arriba al Matador, el equipo de Gandolfi fue atropellado por un rival que le llegó por todos lados, con al menos media docena de situaciones de gol.

Guido Herrera cumplió con una tarea excepcional y Edinson Cavani lució desconocido, al menos para lo que era como delantero, dilapidando una tras otras las chanches propicias que se le presentaron. Salvo en los penales, en los que demostró una categoría intacta. Y allí está la explicación de porque el Xeneize no lo ganó antes.

EL TRAGO AMARGO DE TALLERES EN LOS PENALES

Desde los 12 pasos, la historia es conocida. Con este Boca de Jorge Almirón que no falla y que esta vez ni siquiera precisó de las manos salvadoras de Sergio Chiquito Romero. Talleres ganó 19 de las 33 series por penales que jugó en toda su historia (58 %). Boca en 40 de las 56 series por penales que jugó en toda su historia (71 %). Y ahí está otra de las explicaciones para una nueva frustración Albiazul (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en Twitter).

Como en 2021, cuando Talleres no lo supo resolver en aquella final en Santiago durante el tiempo reglamentario, esta vez llegó a los penales casi pidiendo la hora. Y como en aquella noche, la serie fue de cara al público de Boca, que ya se siente ganador en estas circunstancias.

LOS DOS PENALES QUE FALLÓ TALLERES



En la tanda ante #Boca, Bustos y Benavídez no lograron convertir sus ejecuciones, dado que sus remates se desviaron del arco. En consecuencia, el Xeneize logró imponerse 4-1 desde los 12 pasos y accedió a las semis de la Copa Argentina. pic.twitter.com/TP9XVnDfha — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

Los fríos números dirán que Boca ejecutó cuatro y no falló, y que Nahuel Bustos y Gastón Benavidez los tiraron arriba del travesaño, un gol en tres intentos. En las cinco series que afrontó el Xeneize en este 2023, sólo erró tres penales y convirtió 20. Sus contendientes fallaron 10 de 19. Hay un componente de suerte, y otros factores también juegan.

LA ARENGA DE TALLERES, POR LA MADRE Y POR LA GENTE QUE SIEMPRE ALIENTA

Talleres volvió a movilizar una multitud a Mendoza, como en aquella final fallida contra Patronato hace casi una año atrás. Con un recibimiento formidable en la mitad del estadio que copó, teniendo en frente nada menos que a Boca.

¡Impresionante! El gran recibimiento de la gente de Talleres para el equipo en los cuartos de la Copa Argentina vs. Boca.



📹 /aldanavarrete pic.twitter.com/4S7Wg10HwS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2023

Antes del cruce, la arenga a cargo del preparador físico Mauro Cerutti movió las fibras íntimas por celebrarse este domingo el Día de la Madre. Y había que jugar por la vieja... Motivaciones no faltaban. Un rival finalista de Copa Libertadores enfrente, y el objetivo que era uno de los primordiales este año: ganar la elusiva Copa Argentina y ser internacional una vez más.

"HOY NO ES UN DÍA MÁS. HOY ES EL DÍA DE TU VIEJA, TU ESPOSA. VAMOS A REGALARLES EL TRIUNFO A ELLAS"



La arenga del plantel de Talleres en la previa al cruce con Boca por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/2bbf9Wu4g0 — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2023

Talleres se quedó en el camino. El equipo de Javier Gandolfi, que no tiene punto de comparación con el equipo de Javier Gandolfi del primer semestre, no pudo plantarse de igual a igual. De no ser por Guido Herrera, terminaba siendo un trámite para Boca. El Albiazul ganó apenas uno de los últimos 10 que jugó. Muy poco Talleres para una “final” en la que se jugaba el pase a la semifinal.