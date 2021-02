Un hecho de violencia urbana sorprendió a los cordobeses. Ocurrió el lunes por la noche cuando Horacio, un hombre de 63 años que vive en la calle, fue atacado por otro sujeto quien lo empujó y le provocó una fractura de cadera. Todo quedó filmado por unas cámaras de seguridad.

Por el momento, Horacio se encuentra estable, internado en el Hospital Príncipe de Asturias. Su hermana, Beatriz busca testigos que cuenten qué fue lo que sucedió y lo que desencadenó la agresión.

“Mi hermano está internado en el Príncipe de Asturias y tiene fractura de cadera. Mi hermano estaba conversando con otro naranjita de la cuadra y vino esta persona, lo empujó y le ocasionó la fractura. En el Hospital de Urgencias me dijeron que tenían que ponerle una placa. ¿Cómo sigue la vida de mi hermano? No es la misma, no va a ser la misma de antes. Él ahora está estable”, aseguró la mujer a El Show del Lagarto.

Y agregó: “Esta persona lo golpea, lo empuja y se va y lo deja a mi hermano tirado ahí. Lo que sé, lo sé por los vecinos de la zona que me hacen llegar datos de esta persona. Le dicen ‘El Chiri’ y anda suelto como si nada”.

Según lo detallado, Horacio eligió vivir en la calle por decisión propia. Su hermana explicó la situación: “La vida de mi hermano cambia después de la muerte de mi papá. Mi papá murió hace 34 años y mi hermano se echó al abandono. Muchísimas veces quisimos sacarlo de la calle y no hubo forma de que él se quiera ir con nosotros. De vez en cuando lo visitaba, veía como estaba y es su vida, lo que él eligió”.

“No es por que sea mi hermano, pero la misma gente lo puede decir, no es agresivo, no es atrevido. No era de andar pidiendo”, concluyó la mujer.