Vecinos juntan firmas para destituir a una intendenta de Córdoba: qué dijo la funcionaria

Desde hace unas semanas, residentes de Mendiolaza reclaman por el penoso estado de las calles. Con este y otros argumentos, los vecinos juntan firmas para destituir a la intendenta de Córdoba, quien respondió a las críticas.

Vecinos juntan firmas para destituir a una intendenta de Córdoba

Cecilia Matias, jueza de Paz subrogante de Mendiolaza, cumplió con la resolución emitida por la Jueza Electoral Provincial Marta Vidal y dio forma a la entidad que supervisará el proceso de revocatoria de Adela Arning.

Adela Arning, intendenta de Mendiolaza.

Si la comunidad reúne el 10 por ciento del padrón electoral (aproximadamente 1.430 firmas), se convocará a un referéndum revocatorio. La junta funcionará los martes de 14.30 a 16.30 para la recepción de dudas y consultas del padrón en la sede del Juzgado de Paz de barrio Los Cigarrales.

Habló Adela Arning, la intendenta de Mendiolaza que buscan destituir

Ante este escenario, Arning rompió el silencio y se refirió al estado de Mendiolaza. “Somos mujeres del PRO que le ganamos a hombres fuertes de la política, ellos ahora trabajan de esa forma y nosotros desde el día uno no dejamos de ordenar lo que dejaron“, indicó, en diálogo con Perfil.

Adela Arning intendenta de Mendiolaza

“El descontento de la gestión municipal viene de muchos años, no es un descontento de ahora“, reconoció la intendenta. En este sentido, aseveró que en el inicio de su gestión se encontró ”con muchas carencias y solucionarlas requiere tiempo para abordarlo, no solo lo económico“.

“Uno de los principales problemas heredados fue el pase a planta permanente de 60 personas el último año, que dejó al municipio atado de manos y pies", ponderó.

Adela Arning ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer intendenta de Mendiolaza. (Nicolás Bravo / La Voz)

En cuanto a la extensión de la planta política, indicó: “Hemos reducido nuestro equipo de trabajo, o sea, que no somos la cantidad que dicen y los sueldos que transmitieron no eran nuestros sueldos. Yo he mostrado mi recibo de sueldo, todo está publicado“, sostuvo.

“Falta, falta. Se necesita tiempo. Cuando vos hablás con la gente y le explicas, lo entiende“, concluyó.