Un periodista cordobés fue detenido por algo que no hizo y puede quedarse sin ir al Mundial de Qatar

El periodista cordobés de Radio Universidad Gonzalo Reyes está por cumplir un sueño: ir a cubrir el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, todo está en peligro por la denuncia de un vecino que lo acusó de robar un televisor de una de las casas del barrio aunque el trabajador asegura que es todo un error.

“Todo esto sucedió el miércoles al mediodía, cuando volvía del trabajo”, recordó el periodista en diálogo con TN. Un vecino de la zona lo acusó de ser el autor del robo en una vivienda aledaña a su casa.

Un vecino le atribuye el robo de un electrodoméstico.

“Vuelvo de trabajar, dejo mi bici, me voy a la verdulería a comprar y un patrullero me pidió la documentación. Me quitaron todas mis pertenencias y me sindicaban como el autor de un delito cerca de mi casa que había ocurrido hace instantes”, contextualizó Reyes.

Gonzalo Reyes es periodista de Radio Universidad. Foto: gonzaloreyesok

El comunicador relató: “Me llevan a una comisaría donde se desató un derrotero administrativo”. En este sentido, denunción que estuvo detenido por más de 10 horas “incomunicado y sin posibilidad de ser escuchado”.

“Entré cerca de las 13 y me fui a las 23.30 sin mis pertenencias: sin celular, sin billetera y sin las llaves de casa”, detalló. Los uniformados le “pintaron los dedos” y le atribuyeron el cargo de “hurto calificado por escalamiento”.

Ante la impotencia de no poder demostrar su inocencia, Reyes indicó que ”estaba trabajando y está el marcado electrónico de ingreso en la empresa” en la que se desempeña. Y expresó su malestar porque la Policía sustentó su decisión en “la sola afirmación del vecino”.

Por qué peligra su viaje para el Mundial de Qatar 2022

“Soy periodista acreditado para el mundial de Qatar. El tema es que se complica entrar por tener antecedentes o una causa abierta o en pleno proceso”, sostuvo el damnificado. Por este motivo, contó que sus “abogados ya están trabajando en esto” para que su prontuario sea limpiado.

“Hubo una gran inversión personal, de recursos humanos y empresariales para poder cumplir este trabajo y sueño”, lamentó Reyes con temor a perderse el viaje a la cita ecuménica.